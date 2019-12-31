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Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yeniyıl mesajı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, halkın ve birçok ülkede yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türklerin yeni yılını kutlayarak mutluluk, sağlık, başarı ve esenlikler diledi. 

Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yeniyıl mesajı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, halkın ve birçok ülkede yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türklerin yeni yılını kutlayarak mutluluk, sağlık, başarı ve esenlikler diledi. 

31 Aralık 2019 Salı 08:31
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yeniyıl mesajı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay yayınladığı yeni yıl mesajında, “2020 yılının daha iyi, verimli ve başarılı geçmesi için daha çok çalışmamız, hatalarımızdan dersler çıkarmamız ve dolayısıyla da üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmemiz gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Uluçay, bu amaçla gerek Cumhuriyet Meclisi’nin gerek devletin diğer kurumlarının bir yandan ciddiyetle sorunların çözümü için çareler üretmesi, diğer yandan da halkın tüm bunların yakın takipçisi olmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Uluçay mesajında şunları kaydetti:

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“Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması en büyük temennimdir ve Kıbrıs Türk halkının bu yöndeki kararlılığını 2020 yılında da sürdüreceğini, gereken irade ve cesareti göstereceğini biliyorum. Kapsamlı çözüm için gereken teknik hazırlıklar neredeyse bitmiş durumdadır. Geriye kalan, çözüm odaklı, takvimlendirilmiş ve siyasi irade ile sürdürülecek yoğunlaştırılmış yeni bir gayret ve inisiyatiftir. 

Öte yandan, Doğu Akdeniz’de artan gerilim hepimizi endişelendirmektedir. 2020 yılı eğer barış ve huzur getirecekse, bu ancak uzlaşı ve diyaloğun, tek yanlı girişimlere tercih edilmesiyle mümkün olacaktır. Başta Güney Kıbrıs yönetimi olmak üzere tüm bölge ülkelerini aklıselime davet ediyor ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını yok sayan yaklaşımların terk edilmesini temenni ediyorum. 
Ekonomik zorluklarımız devam ederken, özellikle trafikte yaşanan can kayıpları halkımızın yüreğini dağlamıştır. Bu konuda kapsamlı bir değerlendirmenin artık zamanı gelmiştir ve resmî kurumlarımızla birlikte sivil toplumun da devreye girmesiyle bu kanayan yaraya çareler aranmalıdır. 

Cumhuriyet Meclisi, iktidar ve muhalefet partileriyle birlikte halkımızın ortak vicdanı ve kolektif iradesinin vücut bulduğu kurum olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasaların hayata geçirilmesi için azami çaba gösterecektir.  

Tüm halkımızın yeni yılını kutlar, barış, refah, huzur ve sağlığın bizlerle olmasını dilerim.”


 

Son Güncelleme: 31.12.2019 12:29
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken Uluçay
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