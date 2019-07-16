Meclisi Başkan Vekili Töre, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter’i ziyaret edip vakıf malları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Maraş’ın vakıf arazileri üzerinde kurulu bir kent olduğunu söyleyen Benter vakıfların mal sahibi, Rumların da kullanım hakları olduğunu ifade etti.

Vakıf mallarının devredilemeyeceğini, kullanıcıların değişebileceğini, “kullanım hakkı başka mülkiyet hakkı başkadır” diyen Benter, bu hakkın mahkemeler yoluyla da tescil edildiğini söyledi.



Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre ise Vakıflar İdaresi’nin vakıf mallarına sahip çıkmasının şart olduğunu, vakıf edenlerin hayır amaçlı vakıf ettiklerini belirtti.Töre, envanter sayımının yeniden yapılmasının sonucunda Maraş’ın Gazimağusa Belediye hudutları içinde yerleşime açılmasını hem mal sahiplerinin hem kullanıcıların haklarının verilmesini arzuladıklarını söyledi. Bugüne kadar Maraş’ın kapalı kalmasının büyük bir hata olduğunu ifade eden Zorlu Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliği altında Maraş’ın bir an önce yerleşime ve turizme açılmasını dileriz” dedi.