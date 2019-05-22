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Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor

 

Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor

 

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:16
Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor

 

BAŞBAKANLIK’TA DEVİR TESLİM SAAT 15.00’TE YAPILIYOR

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin bakanlar kurulu listesinin okunması gündemiyle saat 14.00’te toplanıyor.

Başbakanlık’ta devir teslim töreni ise saat 15.00’te yapılacak.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başkanlığında kurulan yeni hükümetin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulmasının ardından, kabine, Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

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Saat 15.00'te Başbakanlık'ta devir teslim yapılacak ve Başbakan olarak görevi sona eren Tufan Erhürman görevi, Ersin Tatar'a devredecek.

ANAYASAL SÜREÇ

Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak.

Hükümetin güvenoyu alması için, olumlu oy verenlerin sayısının, olumsuz oy verenlerden fazla olması yeterli…

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

(GÜL/ÖK)

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