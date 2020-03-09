Meclis Toplantısı Tamamlandı

“SABİT KIYMETLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRİKMİŞ KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN İNDİRİMLİ MAL DÜZENLEME YASA TASARISI” OYÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

“CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ” OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mal Düzenleme Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla; “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” oybirliğiyle kabul edildi.

“Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mal Düzenleme Yasa Tasarısı” ele alınırken, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sunat Atun okudu ve ilk sözü de kendisi aldı.

Atun, bu konuda 4 toplantı yaptıklarını ve tüm maddeleri itinayla değerlendirdiklerini ifade ederek, yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Son günlerde dünya ekonomilerinde tarihsel dönemlere şahitlik edildiğini belirten Atun, tüm dünyayı çift yönlü kriz beklendiğini söyledi. Atun, hem arz hem talepte kriz beklendiğini ifade ederek, son dönemde yayınlanan ekonomik raporlardan veriler okudu.

Atun, Dünya Bankası raporundan da alıntılar yaparak, KKTC ekonomisinin kırılganlığından bahsetti. Bu raporda rekabet edebilirliğe vurgu yapıldığını anlatan Atun, Elektrik Kurumunda zam yapılmayacağı açıklamalarının dengeli bir sürece işaret ettiğini ve düşen fiyatların halka da yansıtılabileceğini belirtti.

TOROS

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı Fikri Toros da söz alarak, güncellemelerin sadece sabit kıymetlerde yapılacağını görmekten rahatsız olduğunu ve stokların da kapsanacak şekilde hazırlanmasının sakıncalı olduğu cevabını aldığını anlattı.

Maliye Bakanlığının gerekçelerini kabul edilemez bulduklarını ve 2 ay içerisinde düzeltileceği sözüyle onay verdiklerini anlatan Toros, bu güncellemelerin stoklarda da yapılmasının takipçisi olunmasını istedi.

Toros, devletin atıl alacaklarını toplamasının çok önemli olduğunu ancak komite görüşmelerinde, eşitliğin göz ardı edilmemesi ve afların süreklilik arzetmemesi gerektiğini dile getirdiklerini de belirtti.

Toros, TL’nin değer kaybının alınan tüm tedbirleri geçersiz hale getirdiğini ve corona virüsünün getireceği ekonomik kayıpların bunları sadece palyatif çözümler haine getirdiğini söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, bütçe sıkıya girdikçe afların da sırayla gündeme gelmesini eleştirerek, “oldu olacak bütçeye aflardan gelecek parayı da ekleyelim” dedi.

Angolemli, ‘Petrol 35 dolara düşürüldü’ müjdesi beklediğini kaydetti.

İşverenlerin artık vergi vermeyeceğini, nasıl olsa sürekli af çıkarıldığını dile getiren Angolemli, “hükümetler, işverenleri şımarttınız. Ahım şahım oteller elektrik faturası ödemiyor.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin akaryakıtın fiyatını indirmesi gerektiğini dile getiren Angolemli, yarın tüm halkın indirim beklediğini, halkın öfkeli olduğunu belirtti. Angolemli, konuşmasının ardından yasaya “red” oyu vereceklerini söyledi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Belediyelerin sıkıntılarını anlatarak, şu anda da bir Belediyenin yaşadığı sıkıntılardan dolayı çalışanların eylem yaptığını kaydetti.

Devletin ekstra gelir elde ettiğini ve Maliye’nin görevlerinin eksiksiz yerine getirdiğini sürekli anlattığını söyleyen Amcaoğlu, Belediyelerin geçmişten kalan sıkıntılarının çözümü yönünde ödemelerin yapıldığını söyledi.

Belediyelerin kamu alacakların tahsiliyle ilgili bir disiplin altına alındığını dile getiren Amcaoğlu, olaya bütünsellik içerisinde bakılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü tamamlandı. Komite Başkanı Sunat Atun tekrar söz alarak maddelerin yan başlıklarının okunmasını önerdi. Öneri oyçokluğuyla kabul edildi.

Tasarının madde madde görüşülmesine geçildi. Komite Başkanı Sunat Atun, görüşülmekte olan yasa tasarısının 4. Maddesinin değişmesini önerdi. Değişen 4. Madde oyçokluğu ile kabul edildi.

Tasarı madde madde oylandıktan sonra bütünü oyçokluğuyla kabul edildi.

Tasarı, 32 kabul, 2 red, 16 katılmayan ile oyçokluğuyla kabul edildi.

CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Daha sonra, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alındı. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler komitesinin öneriye ilişkin raporu komite başkanı UBP Milletvekili Oguzhan Hasipoğlu tarafından okundu.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da konuşmasında, hazırladıkları öneriyi partiler üstü düşündüklerini söyleyerek, yasalarda eşitlik sağlayıcı birçok maddeler de hazırladıklarını kaydetti.

Kadınlara bu yasayı hediye olarak sunmak istediklerini fakat dün kadınlar gününde yaşanan cinayete değinmek istediğini söyleyen Derya, kadınların halen sokak ortasında öldürülmesinden duydukları üzüntüyü kaydetti.

Şiddet kültürünün ortadan kalması için gerekli önlemelerin alınması gerektiğini dile getiren Derya, dün akşam yaşanan “şiddet pornosu” denilen yayını da paylaşan basın mensubunu kınayarak, bu tür şiddet içeren yayınların da kaldırılması için bir yasa çalışması da yapılması gerektiğini belirtti.

Yasamada artık gerekli her türlü girişimin yapıldığını, artık yürütmenin yapılması gerektiğini söyleyen Derya, giriş çıkışların kontrolünün de yapılması gerektiğini kaydetti.

ÇAĞATAY

HP Milletvekili Erek Çağatay ise, insan kaçakçılığı ve insan ticareti suçunun da bu yasa çerçevesinde düzenlendiğini belirtti.

İnsan kaçakçılığı suçunun düzenlenmemiş olmasının bu tür suçlar ile mücadeleyi zorlaştırdığını dile getiren Çağatay, bu yasanın yapılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, yasa ile birçok sorunun çözülebileceğini söyleyerek, insan ticareti ve insan kaçakçılığı suçunun çok önemli olduğunu belirtti.

İnsan ticaretinde bugüne kadar sınıfta kaldıklarını dile getiren Rogers, bugün geçilen bu maddelerle polis ve çalışma bakanlığının elinin güçlendiğini söyledi.

Yasaların sadece geçirilmesi değil uygulanmasının da çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Rogers, insan ticareti ile ilgili de poliste ayrı bir birim kurulmasının önemini vurguladı.

ÖZYİĞİT

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Kadınlar gününü kutlayarak, yapılan her türlü istismardan dolayı her türlü konuda bilinçlenme çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Kültürel yozlaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Özyiğit, herkesin eşit şekilde kucaklanması gerektiğini söyledi.

Tepkisiz bir toplum olunduğunu söyleyen Özyiğit, “bir kadın öldürülüyor ve kurtarmak yerine çekim yapılıyor” diyerek, bunun da toplumun yozlaştığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Özyiğit, yasayı yapanları tebrik ederek yasaya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de söz alarak, dün kadınlar gününde yaşanan bu olayı esefle kınadı.

Yasadan önce zihniyetlerin değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Gündüz, çocukların özellikle istismara uğrayanların nasıl topluma kazandırılması gerektiği konularını çalıştıklarını kaydetti.

Bu yasaların ivedilikle günün koşullarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Gündüz, bu tür olayların engellenmesi konusunda gerekli girişimlerin de yapılması gerektiğini belirtti.

Gündüz yasaların geçirilerek yürütmenin de doğru şekilde çalıştırılması ve yargının da bunu desteklemesi gerektiğini kaydetti.

CANDAN

CTP Armağan Candan da, öneriyi evrensel değişim olarak niteledi.

Candan, öneriye katkı koyan herkese teşekkür etti.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, dün yaşanan kadın cinayetine değinerek, kadın olarak “hayır” deme hakkının olunmamasının tüm kadınları etkilediğini kaydetti.

“Devlet erkektir ama kadınlarımız değer vermemiz gereken unsurlardır” izlenimlerinin yaratılmaya çalışıldığını dile getiren Özdenefe, basının da yayınlarında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Özdenefe, bu yasanın yapılmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, ülkede hiç kimsenin şiddet görmemesi gerektiğini söyleyerek yapılan yasa önerisinin önemine dikkat çekti.

Rapor üzerinde görüşülmesinin tamamlanmasının ardından Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu yasanın madde madde okunarak oylanmasını önerdi. Önerinin oyçokluğuyla onaylanmasının ardından Yasa tasarısının madde madde okunarak oylanmasına geçildi.

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul yarın saat 10.30’da toplanacak.

(AK-HUR/ÖK)