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Meclis Toplantısı Sona Erdi

MECLİS TOPLANDI – 3 (SON)

Meclis Toplantısı Sona Erdi

MECLİS TOPLANDI – 3 (SON)

05 Şubat 2019 Salı 14:23
Meclis Toplantısı Sona Erdi
MECLİS TOPLANDI – 3 (SON)

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 3 güncel konuşmanın ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.
Genel Kurul bir sonraki oturumu 11 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Doğurganlık Hakları ve Kadın Sağlığı” konusunda yaptığı konuşmada, kadınların haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, bu yapılmazsa çağdaş bir ülkeye ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’na “fakülte ile meclis kürsüsünü karıştırma” eleştirisinde bulunan İncirli, komitenin Ceza Yasası değişikliği konusunda sağlıklı ve çok yönlü değerlendirmelerde bulunarak, en doğru çerçeveyi şekillendireceğine inanç belirtti. 

İncirli, Ceza Yasası değişikliğini, salt gebeliğin sonlanma süresinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olmadığını ve değişikliği bunun üzerinden değerlendirmenin indirgeme olacağını ve doğru olmayacağını söyledi. 

Cinsel eğitim konusunun da konuşulması gerektiğini söyleyen İncirli, modern korunma yöntemleri konusunda eğitimin şart olduğunu ve bunun da devlet eliyle yapılmasının önemli olduğunu kaydetti. 

Merkezden uzak, yoksul insanların bu eğitimleri almasının önemine işaret eden İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın bu anlamda çalışmalar yaptığını söyledi.
Gebelik sonlanmasının yasal olmaması ve sağlıklı şekilde yapılamamasından dolayı yaşanan sorunlara dikkat çeken İncirli, tartışmaların merkezinde bunu önlemenin olduğunu belirtti. 

Doğurganlık haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İncirli, gebeliğin sonlandırılmasını bir korunma yöntemi olarak görmediklerini, eğitim ve korunma yöntemlerine ulaşmanın yaygınlaşmasının bu noktada çok daha önemli olduğunu kaydetti. 

İncirli, çağdaş ülkelerde kabul edilemeyecek bazı maddelerin de yasada değişikliğe uğrayacağını, insan kaçakçılığını önleme, nefret söylemi gibi alanlarda da değişiklikler geleceğini söyledi. 

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KIB-TEK ve iş dünyasının sorunları konusunda konuştu.

KIB-TEK konusunda kuruma giderek bilgi aldığına işaret eden Arıklı, KIB-TEK’in borcunun 196 milyon TL olduğunu, 100 milyon TL civarındaki tahsilatın ise düşük olduğunu ve kurumun açığı bulunduğunu söyledi.

Jeneratörler konusuna da değinen Arıklı, alınacak jeneratörlerin parasının tüketicinin cebinden çıkacağını savundu. Jeneratör alınacağına kabloyla daha temiz ve uygun fiyatlı enerji getirilebileceğini belirten Arıklı, alternatif yollar yerine tüketiciyi zora sokacak adımlar atıldığını ve amacın birilerine para kazandırmak olduğunu iddia etti. 

İş dünyasının zorda olduğunu, hükümetten can suyu akıtmasını beklediklerini söyleyen Arıklı, gümrük, navlun, KDV, stopaj ve banka faizlerinin ürünlerin pahalılaşmasına yol açtığını belirtti. 

TÖRE 

UBP Milletvekili Zorlu Töre “Müzakere Sürecinde Toprak ve Mülkiyet”le ilgili konuşma yaptı. 

Lute’un temaslarını değerlendiren Töre, Avrupa’nın göbeğindeki katliamlara AB’nin müdahale edemediğini söyledi.

Töre, İngiliz hükümetinin EOKAcılara tazminat ödenmesi konusunun gündeme geldiğini belirterek, İngiliz sömürge döneminde öldürülen Kıbrıslı Türklerin ailelerine de tazminat verilmesi gerektiğini aksi halde tarafsızlığın ortadan kalkmış olacağını kaydetti. 

Kıbrıslı Türklerin mülkiyet ve toprak kayıplarının 1878 yılında başladığını ve bugüne kadar taşındığını belirten Töre, Kıbrıs meselesinin 1974’te başladığı yaklaşımının doğru olmadığını söyledi. 

Töre, toprak konusunun nasıl ele alınacağının halk tarafından bilinmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanının “düz bir çizgiden söz ettiğini” ve taviz olarak verilecek alanın çok geniş olduğunu belirtti. 

Mülkiyet ve toprak konularının kamufle edilmemesi, halka açıklanması gerektiğini dile getiren Töre, neye evet, neye hayır denileceğinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti. 

Güncel konuşmaların ardından sorular kısmıyla oturum tamamlandı.

(GÖZ/FEZ)







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