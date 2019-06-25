Meclis’te “vatan Haini” Tartışması

MECLİS TOPLANDI - 3

MANAVOĞLU: “HALK BİZİ SİYASETE OLAN GÜVENİ YENİDEN SAĞLAMAK İÇİN GÖNDERDİ”

ARIKLI: “ÖZGÜRGÜN’ÜN SİYASİ RÜŞVET İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR”

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sırasında bugünkü genel kurul toplantısının gecikmeli başlaması yine konu oldu ve milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun, yapılan eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmalığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulmasına ret oyu veren milletvekilleri için “vatan haini” demesi üzerine başlayan tartışma, YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın “O cümleyi sizin alnınıza yapıştırıyorum” çıkışıyla büyüdü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve milletvekillerinin müdahalesi üzerine, her iki milletvekili de sözlerini geri aldı.

MANAVOĞLU: “HP MİLLETVEKİLLERİNİN İLK GÜNDEN TAM SAATİNDE SALONDA”

Güncel konuşmalarda ilk sözü HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu aldı. “Ülkemiz Şartlarını Vatandaşlarımızın Hak Ettiği Daha Mutlu Daha Yaşanır, Daha Huzurlu Hale Getirmek İçin Acil ve Uzun Vadede Yapılması Gerekenler” başlıklı konuşmasına başlamadan önce YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Meclis’in geç açılması nedeniyle yaptığı şikâyete değindi.

Manavoğlu, HP milletvekillerinin ilk günden beri tam saatinde genel kurul salonunda olduğunu, bu nedenle söz söylemesi gereken birileri varsa bunun kendileri olduğunu dile getirdi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Arıklı’nın buna tepki göstermesi üzerine Manavoğlu, “Geçen dönem de, bu dönem de hükümette bulunduk. Biz HP’li vekiller olarak saat 10’a çeyrek kala Meclis’te oluyoruz. Erhan Arıklı bizden özür dilemeli. Burası reklam yapma yeri ise ben de sizi reklam yapacağım” dedi.

“HALK BİZİ SİYASETE OLAN GÜVENİ YENİDEN SAĞLAMAK İÇİN GÖNDERDİ”

Gülşah Manavoğlu, bazı vekillerin dünkü davranışlarının Meclis’in güvenini sağlamakta niyetli olunmadığını gösterdiğini ileri sürerek, “Halk bizi siyasete olan güveni yeniden sağlamak için gönderdi. Ama biz hayal kırıklığı yaşadık” diyen Manavoğlu, “Her televizyon programında ‘dokunulmazlık kaldırılmalı’ diyen vekillerin, komite kurulması gündeme geldiğinde yaptığı açıklamalar, utanç vericidir” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, Halkın Partisi’nin yolsuzluklarla mücadelede ciddi adımlar atmaya çalıştığını ve diğer partilerin de bu konuda hassas olduğunu aktardı. “Yapanın yanına kar kalır anlayışını kırmanın tek yolu budur” diyen Manavoğlu, “ Bu durum, şeffaf, hesap verebilir düzen istemediklerini gösteriyor. Savcılık çeşitli iddialarla tehdit ediliyor. Ancak Savcılık, Polis ve Sayıştay Başkanlığı’nın cesaretlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Gülşah Manavoğlu, dünkü Meclis Kurulu’nda Özgürgün’ün dokunulmalığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulmasına ret oyu verenlerin kendisinin nezdinde ‘vatan haini’ olduğunu kaydetti. Manavoğlu, “Ülkemizin, daha şeffaf, daha yaşanır hale gelmesi için bu arkadaşlarımız düşüncelerini, ne istediklerini daha açık şekilde dile getirmelidirler” diyerek, tüm vekilleri, üst düzey bürokratları samimiyete davet etti.

“NEREDEN BULDUN YASASINI MECLİSE GETİRDİK”

Nereden buldun yasasını meclise getirdiklerini anımsatan Manavoğlu, sürekli kamuoyu vicdanını yaralayan bir konu olduğunu ve bu durumu ortadan kaldırmak, siyasetin toplum gözünde itibar kazanması için bu konuyu gündeme getirdiklerini belirtti.

“Neden bilmiyorum bu konuda çok fazla oyalama yapıldığını düşünüyorum” diyen Manavoğlu bu yasa geçmeden toplum gözünde meclisin itibar kazanacağına inanmadığını dile getirdi.

İç güvenlik konusunda polisin başlattığı operasyonların sevindirici ancak yetersiz olduğunu belirten Manavoğlu, bu operasyonların kesintiye uğramadan sürdürülmesi ve polis örgütünün de güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Trafik kazalarındaki artışa da işaret eden Manavoğlu, iş aracı kullanan kişiler için ek kurallar getirilmesi ve araçların daha sık kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti. Manavoğlu, çevre kirliliği konusunda belediyelerin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini dile getirdi.

SAĞLIK KONUSU

Yeni bir devlet hastanesi yapılması, eğer yapılamıyorsa mevcut hastanenin ek binalarla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, artış yaşanan kanser hastalıkları konusunda Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşı bilinçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Manavoğlu, kanserle mücadelede, sigaradan alınan verginin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Uyuşturucu konusunda yapılması gerekenler olduğunu anlatan Manavoğlu okulların teknoloji açısından güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Manavoğlu hem kendisi hem diğer HP milletvekillerinin fazla konuşmakla suçlandığını söyleyerek

HP’nin susturmaya ve sindirilmeye çalışıldığını iddia etti ve halkın gerekli cevabı vereceğini dile getirdi. Manavoğlu alışılagelmiş ‘yapanın yanına kar kalır’ anlayışını yıkacaklarına inanç belirtti.

MANAVOĞLU “VATAN HAİNLİĞİ” İFADESİNİ GERİ ALDI

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun konuşmasını bitirmesinin ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Manavoğlu’nun vatan hainliği sözlerinin maksadını aştığına inanç belirterek bu sözü geri almasını istedi.

Bunun, şahsi fikri olduğunu söylemesine rağmen, tartışmanın devam etmesi üzerine Manavoğlu milletvekili arkadaşlarını kırmamak için bu cümleyi geri aldığını kaydetti.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Uluçay stenograflardan ilgili sözlerin meclis tutanaklarından çıkarılmasını istedi.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise ‘vatan hainliği’ tartışmasına devam ettiği konuşmasında, “Ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir vekile cevap vermekten zul duyuyorum” dedi.

Arıklı’nın, “Haddinizi bileceksiniz.. O cümleyi sizin alnınıza yapıştırıyorum” demesi üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay bu cümlenin geri alınmasını istedi ve Arıklı cümleyi geri aldı.

“Ben Hüseyin Özgürgün’ün avukatı değilim” diyen Arıklı, asıl üzerinde durulması gerekenin, Özgürgün’ün dün ortaya koyduğu iddialar olduğunu söyledi. Arıklı, Özgürgün’ün siyasi rüşvet iddialarının araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Arıklı’nın konuşması sırasında zaman zaman milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşanmaya devam etti.

Erhan Arıklı, konuşmasının sonunda yeniden Manavoğlu’na seslenerek, kendisiyle ilgili bir daha benzer sözler sarf etmesi halinde daha ağır cevaplar vereceğini kaydetti.

(DOĞ/FEZ) EK VERİLECEK

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

