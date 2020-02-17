Meclis’te Maraş Toplantısı Konuşuldu

ARIKLI: “MİLLİ BİR MESELENİN SEÇİME MALZEME EDİLMESİ ÜZÜCÜ”

AKANSOY: “MARAŞ KONUSUNDA ÇOK DENGESİZ, ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR YAPILIYOR. BİZ KENDİ AYAĞIMIZA KURŞUN SIKIYORUZ”

ÖZYİĞİT: “SEÇİME BEŞ KALA BU SENARYOLARA PİRİM VERMEYİN”

TATAR: “MARAŞ HAMLEDİR. TOPLANTININ SEÇİMLE İLGİSİ YOK”

“50 YIL DAHA MI BEKLEYELİM? ULUSLARARASI HUKUK İÇİNDE OLMAYABİLİRİZ, BİZİ TANIMAYABİLİRLER AMA DEVLETİMİZ BAZI SIKINTILARA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

“SAYIN OKTAY’IN VE DİĞER YETKİLİLERİN MARAŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI YÜREĞİMİZE SU SERPTİ”

Lefkoşa, 17 Şubat 20 : Meclis Genel Kurulu’nda, iç tüzüğün 62. maddesi tahtında söz alan muhalefet yetkilileri Maraş’taki toplantıyla ilgili konuşmalar yaptı. Konuşmaları yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, “Maraş hamledir. Toplantının seçimle ilgisi yok. Maraş için 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin Maraş ile ilgili açıklamaları yüreğimize su serpti” dedi.

Başbakan, Cumhurbaşkanlığı’nın ve muhalefetin toplantıda temsil edilmemesi konusundaki eleştirilere cevaben ise “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzioğlu’nun bu konuya özel ilgisi var. Bu, Ankara’daki toplantının devamıydı. Büyük organizasyonda sıkıntı olabilir. Toplantı konusunda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu çalışma yürüttü. Herkesin burada olmasını temenni ettim. Talimat da verdim. Orada ne söylendiyse hepsi kayıtlarda... Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. ‘Yangından mal kaçırdık’ diye bir mesele yok” şeklinde konuştu.

İLK SÖZÜ ARIKLI’NIN

İlk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı, “Gönül isterdi ki Cumhurbaşkanı, muhalefet ve muhalifler de bu toplantıya davet edilsin” dedi.

Akıncı’nın son açıklamalardan sonra Türkiye’deki yetkililerle kolay kolay bir araya gelemeyeceğini savunan Arıklı, “Keşke Sayın Akıncı böyle talihsiz bir açıklama yapmasaydı. Belki bir nebze olsa Cumhurbaşkanı’nın bu toplantıya davet edilmemesini anlarım ama muhalefetin buraya çağrılmaması çok üzücü” şeklinde konuştu.

Arıklı, hükümete “46 yıldır kapalı tuttuğumuz Maraş’ı bir 50 yıl daha mı kapalı tutalım? Hemen yarın Bakanlar Kurulu kararı ile burasını askeri bölge olmaktan çıkarın” diyerek seslendi.

Bu konunun siyasi irade meselesi olduğunu belirten Arıklı, “Bu mevcut irade hükümette yoktur. Mesele şovdur. Seçime endekslidir. Milli bir meselenin seçime malzeme edilmesi üzücü” dedi.

AKANSOY

CTP milletvekili Asım Akansoy da Maraş konusunda söz aldı.

Akansoy, süreci takip ettiklerini belirtti ve envanter sonucunun ne olduğunu sorarak, “Hükümetin Maraş konusundaki tavrı gayriciddidir. Bu yöndeki hamleler önemli. Uluslararası hukukun dışına çıkılmamalı... Var olan pozisyonumuzu geriletmemek için dikkatli olunmalı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nın önemli bir makam olduğunu, toplumda ayrışma yaratmayacak, uluslararası hukuku ihlal etmeden adım atılması gerektiğini dile getiren Akansoy, “Maraş konusunda çok dengesiz, çelişkili açıklamalar yapılıyor. Biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Kendi içimizde konuşmuyoruz. Dünya bizi takip ediyoruz. Maraş söylemi konusunda dikkatli olmalıyız” dedi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Maraş’taki toplantı üzerine söz aldı. Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği bu toplantıyı eleştiren Özyiğit, “Organize edilen toplantının hedefi yok” dedi.

Hükümet yetkililerinin Maraş ile ilgili açıklamalarını anımsatan ve bunları da eleştiren Özyiğit, “Envanter çalışması sonuçları ile ilgili bize bilgi verilecek mi?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı’nı ve muhalefeti dışlayan bir anlayışla bir toplantı düzenlendiğini belirten Özyiğit, “Bir oyun, tiyatro oynandı. Tepkiler geldikten sonra muhalefeti aramışlar. Benimle biri konuşmadı. Davet iletilmedi” dedi.

Özyiğit, “Seçime beş kala bu senaryolara pirim vermeyin. Sarayda kim olursa olsun, oradakini baypas edip bu toplumun itibarının zedelenmesine alet olmayın. Oradaki makam Kıbrıs Türk halkının onurudur” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin, uluslararası hukukun dışında olduğunu belirten Özyiğit, “Bunun tek çözümü Kıbrıs soruna çözüm bulunmasıdır” dedi.

Yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Arıklı, “Maraş toplantısının Türkiye’nin seçime yönelik müdahalesi” olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Yerinden söz alan UBP milletvekili Resmiye Canaltay, “Biz kimiz?” ifadesini eleştirdi. “Kim olduğumuzu bilmiyorsak nereden buradayız?” diye sordu.

TATAR: “ENVANTER ÇALIŞMASINDAN NİYET BURANIN AÇILMASIDIR”

Başbakan Ersin Tatar, konuşmacıları yanıtladı.

Başbakan, “Kapalı Maraş’ın bizim yönetimimizde açılmasının KKTC’ye katkısı büyük olacak. Düşünce budur. Kamuoyu bunu kabul etti, ‘geç kalındı’ diyenler var. Bu konu siyasi malzeme yapılmadı. Bu bilinen bir şeydir. Hükümetin ilk açıklamalarının başında Maraş geliyor. Envanter çalışması ile niyet edilen burasının açılmasıdır. Beni mutlu eden Türk hükümetinin bunu desteklemesi. Türkiye’nin en üst makamlarından buna destek olunması bizleri mutlu etti. Bu toplantı yapıldı. Görüşler ifade edildi. Türkiye Barolar Birliği bir sonuç bildirgesi de yayınlayacak” dedi.

Tatar, Türkiye Barolar Birliği’nin benzer toplantıyı eylül ayında Ankara’da düzenlediğini anımsattı.

Tatar, “Yeni bir heyecan, yeni bir oyun, yeni bir sayfa. Başka şeyleri konuşmalıyız. Maraş hamledir. 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin açıklamaları yüreğimize su serpti, bunların seçimle ilgisi yok…” şeklinde konuştu

İngiltere’deki temaslarına da değinen Tatar, “Benim ‘yarın uçuşlar başlıyor’ diye bir açıklamam yok. Ben halkım adına taleplerimi aktardım. Direkt uçuşun olmaması haksızlık. Herkese haksızlık. Bu konuya destek ve sempati var. Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki devlet olduğunu biliyor. Kabul ediyorlar” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ TATAR’A YERİNDEN SORU SORDU

Başbakan Tatar kürsüdeyken bazı milletvekilleri yerlerinden sorular yöneltti.

CTP milletvekili Özdil Nami, “BM Güvenlik Konseyi kararı ordayken, bu meseleyi nasıl çözeceksiniz?” diye sordu.

Tatar, “BM sonraki iş…” yanıtını verdi.

DP milletvekili Serdar Denktaş, “Türkiye’deki bazı akademisyen ve gazetecilere düzenlenen toplantıya gelemeyecekleri söylendi” yorumu üzerine Başbakan Tatar, “Toplantı konusunda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu çalışma yürüttü. Herkesin burada olmasını temenni ettim. Talimat da verdim” dedi.

Yerinden söz alan UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Bütün davetleri Türkiye Barolar Birliği yaptı” şeklinde konuştu.

CTP milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak kürsüdeki Başbakan’a soru yöneltti.

Derya, “İnsanlara, iskeleti kalmış binaları kullanın’ dediğinizde fon nerden bulunacak? BM’nin muhatap aldığı Cumhurbaşkanı’nın buraya davet edilmemesi büyük ayıp. İdeolojik bir toplantı olduğu salonda atılan sloganlardan da belliydi” dedi.

Tatar, “Sayın Feyzioğlu’nun bu konuya özel ilgisi var. Bu, Ankara’daki toplantının devamıydı. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun marifeti ve iade… Başvuran iade alacak…” şeklinde konuştu.

Maraş’ta 1974’te değeri 1 milyon dolar olan bir yerin bugünkü değerinin 100 milyon dolar olacağını belirten Başbakan Tatar, mal sahiplerinin bunu memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Ersin Tatar, “Cevabım nasıl?.. Ekonomik bir cevap verdim. Bana duygusallık yapmasınlar. Hak sahibi zaten kazandı… Uluslararası konjonktürde mal değer etti. Anlaşmak lazım. Ödenemeyecek tazminatları talep etmek kimseye bir şey kazandırmaz. Anlaşma niyeti önemli” dedi.

Tatar, kürsüden indi. Derya, soruları cevaplamadığı gerekçesiyle Tatar’ı eleştirdi. İkili arasındaki konuşma bir süre de İngilizce oldu.

Meclis Başkanı Uluçay, milletvekillerini “Karşılıklı konuşmama” konusunda uyardı.

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, sorularına tatmin edici cevaplar alamadıklarını söyledi.

Başbakan yeniden kürsüye çıktı.

Özdenefe, “Cumhurbaşkanlığı’nı neden bu toplantıya davet etmediniz? Kıbrıs Türk halkını temsil eden siyasi partiler neden davet edilmedi?” diye sordu.

Tatar, “Büyük organizasyonda sıkıntı olabilir. Talimatım herkesin gelmesiydi. Ne söylendiyse hepsi kayıtlarda… Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. ‘Yangından mal kaçırdık’ diye bir mesele yok. Önemli hukukçuların değerlendirmesi ile çıkacak sonuç bildirgesini değerlendireceğiz. Bunu hep birlikte kararlaştıracağız” şeklinde konuştu.

YDP Genel Başkanı Arıklı yerinden söz alarak Gezici’nin Cumhurbaşkanlığı anketiyle ilgili sonuçlarına işaret ederek, Başbakana, “Tebrik ederim Cumhurbaşkanısınız” dedi.

Arıklı, bu sonucun BRT tarafından SMS atılmasını eleştirdi ve “Bunun yapılması doğru mu?” diye sordu.

Başbakan Tatar, da “Benim böyle bir talimatım yok. Yayınlayın demedim” yanıtını verdi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu