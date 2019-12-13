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Meclis’te Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ (3)

Meclis’te Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ (3)

13 Aralık 2019 Cuma 15:42
Meclis’te Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ (3)
MECLİS’TE BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR
Lefkoşa, 13 Aralık 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 254 Milyon 622 bin 900 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.
ARIKLI: “EN TALİHSİZ BAKAN”
Bakanlık bütçesi hakkında ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan için  “bugüne kadarki en talihsiz bakan” ifadesini kullanarak, Bakanın yapabileceği işler konusunda eleştiriye tabi tutulması gerektiğini söyledi. 
Yapılacağı söylenen bazı işler konusunda Bakan Atakan’dan bilgi isteyen Arıklı, Mağusa Limanı, Girne Antik Limanı, Telekomünikasyon Dairesi’nin durumu, araç muayene sistemi, şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılığın analizleri hakkında bilgiler istedi. 
Geçen sene bütçe görüşmelerinde dile getirdiği eleştirileri ve  Bakan Atakan’ın verdiği cevapları anımsatan Arıklı, 2019’da yapılacağı söylenilen işlerin bir çoğunun yerine getirilmediğini kaydetti. 
“Vaat çok ama icraat yok”  diyen Arıklı, hiçbir mazeretin başarısızlığı haklı gösteremeyeceğini vurguladı. 
Ercan Havaalanı konusuna da değinen Arıklı, Ercan konusunun “yılan hikayesine” döndüğünü kaydetti. 
“Eğer bir firma ile bir sözleşme yapıldıysa ve sözleşme şartlarına uymadıysanız, siz suçlu olursunuz” diyen Arıklı, Bakanlığın bir an önce üzerine düşen vazifeyi yapması gerektiğini söyledi. 
Bölgede askeri mühimmat deposu varsa, Ercan yeni terminal binası ise o bölgenin yakınına yapıldıysa bunun korkunç bir şey olduğunu  ifade eden Arıklı, askeri bölgenin başka bir yere taşınamamasını eleştirdi. 
ATAOĞLU: “SİZ ÇARE BULMAYA MI, ŞİKAYET ETMEYE Mİ GELDİNİZ”
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, yaklaşık 2 yıldır görevde olan Bakan Atakan’ı acemi görmediğini, Atakan’ın geçmiş hükümette de aynı görevde olduğunu ve var olan sıkıntıların bu dönemde  de devam ettiğini kaydetti. 
Bakanlık bütçesi ele alınırken, “ulaşımın temel unsuru” olan yollar konusuna değinen Ataoğlu, tüm yollar ve aydınlatma sisteminden sorumlu bakanlık olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 1975’ten bu yana trafikte hayatını kaybedenlerin sayısından haberi olup olmadığını sordu. 
“TRAFİKTE 1975’TEN BU YANA 1963 KİŞİ ÖLDÜ, YILDA ORTALAMA 33 KİŞİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ”
Trafiğe kurban vermeyen hanenin neredeyse kalmadığını söyleyen Ataoğlu, 1975’ten bu yana 1963 kişi öldüğünü, her yıl ortalama 33 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini kaydetti. 
Ataoğlu, durum böyleyken bakanlığın bütçesinin azaltılmasını eleştirdi. 
Ataoğlu, bakanın yapılması gereken projelerle ilgili “para bulamadığından şikayet etiğini” söyleyerek, bunun halkı ilgilendirmediğini, paranın bulunması ve gereken projelerin uygulamaya konması gerektiğini belirtti. Ataoğlu, “Siz çare bulmaya mı, şikayet etmeye mi geldiniz” diye sordu.
4G, 5G, adakart konularında son durumun ne olduğunu soran Ataoğlu, Ercan Havalimanı’nın ne zaman tamamlanacağını, Telekomünikasyon Dairesi’nin durumunu, özelleştirilip özelleştirilmeyeceğini sordu. 

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Yolların ışıklandırması, mühendislik sorunları, uçak bileti fiyatları gibi konularda bakan Atakan’a sorular yönelten Ataoğlu, sorunların çözümüne yönelik ne yapılacağını da sorularına ekledi.
Ataoğlu, Gazimağusa Limanı’nın turizm limanına dönüştürülmesi projesinin ne zaman başlayıp sona erdirileceğini, bu proje uygulanırsa kentin durumunun ne olacağını sordu.  
Ataoğlu, Bakanlar Kurulu devam ederken bazı konuşmaların bir bakan tarafından basına yansıtıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu. 
Girne Yat Limanı ile Gazimağusa Limanı’na ilişkin Turizm Bakanlığı döneminde hazırlanan projeler ve yapılan ihalelere değinen Ataoğlu, bazı ihalelerin belli noktalara takıldığını ve ileri götürülemediğini söyledi. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı gelirlerinin başka yere gitmesinin doğru olmadığını söyleyen Ataoğlu, buna yönelik bir proje yapılabileceğini belirtti. 
ÖZYİĞİT
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, refüj yanlarına zakkum ekilmesinin yararlı olacağını söyledi. 
CİKLOS’TAKİ OLAYLA İLGİLİ RAPOR…
Özyiğit, Ciklos’ta yaşanan ve 4 kişinin yaşamına mal olan olayla ilgili Meclis komitesi raporuna değinerek, raporda proje ve mühendise ulaşılamadığının yer aldığını söyleyerek, bakanın bu duruma açıklama getirmesini istedi. 
Özyiğit, Planlama İnşaat Dairesi’nin önemli bir kurum olduğunu, yeniden organize edilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. 
Ercan Havalimanı’ndaki sıkıntılara yönelik neler yapıldığını ve ne zaman biteceğini soran Özyiğit, “Bu doğrultuda yapılacak olan tüm özelleştirmelere karşıyız. Ercan Havalimanı özelleştirildi de her şey yoluna mı girdi” diye sordu.
Geçitkale ile ilgili birtakım taleplerin ve verilen sözlerin sürekli gündeme geldiğini söyleyen Özyiğit, son durumun ne olduğunu sordu.
Limanlarla ilgili, bütçede kaynak aktarılmadığını dile getiren Özyiğit, limanlardan devletin gelir elde ettiğini ama “bir çivi çakılmadığını” belirtti. 
“ÇAĞDAŞ MODERN KAMU TAŞIMACILIĞI VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINA İHTİYAÇ VAR”
Kamu taşımacılığının ülkedeki en büyük eksikliklerden biri olduğunu söyleyen Özyiğit, “Ülkemizde bu doğru bir zemine oturtulamadı” dedi. 
Özyiğit, öğrenci taşımacılığı ile “şaibelerin” ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyerek, çağdaş modern kamu taşımacılığı ve öğrenci taşımacılığına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 
(TUĞ-GÖZ/ÖK)   EK VERİLECEK
Haber: Tuğçe Ü. Aydın - Gözde S. Sarı
 

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