Meclis Sayıştay Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2014 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” ve “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” nu sıra ile görüştü.

Sayıştay Komitesi, her iki raporu da oybirliğiyle onayladı.

Sayıştay Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP Milletvekili Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan ve UBP Milletvekili Ünal Üstel katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer de katıldı.

(DOĞ/ÖK)