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Meclis Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.

Meclis Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.

08 Mart 2019 Cuma 12:17
Meclis Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı


Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.
Komite, gündeminde bulunan, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin çalışmalarına devam etti ve bahse konu Yasa Tasarısı madde madde görüşülmeye hazır hale getirildi. İlgili gündem maddesi, ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecek.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle;
“20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarih itibari ile yapılan uygulamalarda çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. Ancak Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaratmıştır. İşbu Yasa değişikliği ile yukarıda bazı örnekleri belirtilen aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amaç edinilmiştir”
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına, davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililerin yanısıra, Merkezi İhale Komisyonu Eski Başkanı Asım Özer de katılarak görüş ve önerilerini sundu.
CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yanısıra, YDP Milletvekili Erhan Arıklı katıldı.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
 

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