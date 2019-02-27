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Meclis İdari Komitesi, 2 Tasarıyı Onayladı

KOMİTE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI İLE GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISINI KABUL ETTİ

Meclis İdari Komitesi, 2 Tasarıyı Onayladı

KOMİTE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI İLE GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISINI KABUL ETTİ

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:49
Meclis İdari Komitesi, 2 Tasarıyı Onayladı

KOMİTE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI İLE GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISINI KABUL ETTİ

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında “Yataklı Tedevi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Komite, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 14.00’te toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Yataklı Tedavi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

Komite, “Yataklı Tedevi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesini sürdürdü.

Komite ayrıca, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin çalışmalarını tamamlayarak tasarıyı oy birliğiyle ile kabul etti.

Yataklı Tedavi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, “sağlık alanında hizmet veren kişilerin, sağlık sektöründe daha iyi hizmet verebilmelerini, mevcut kadroların yetersizliği açısından düzenlenmesini, bu belirtilenler ile ilgili hukuki ve idari düzenlemenin yapılarak vatandaşa daha iyi bir sağlık hizmeti sunulabilmesini” amaçlıyor.

Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli muvazzaf subayın karargah subaylığı eğitimi ile komuta ve kurmay eğitimlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan mevzuat değişikliğine paralel olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Personel Dairesi, TIP-İŞ,  Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler  Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ)yetkilileri katılıp, görüş ve önerilerini sundular. 

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki toplantıya, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz ile üyeler UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli,  CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili  HasanTopal katıldı.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

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