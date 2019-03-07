Meclis İdari Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Yataklı Tedavi Kurumları Değişiklik Yasa Tasarısını  görüşmeye Devam Etti

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 13.30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, ve gerekçesi sağlık çalışanlarının sağlık sektöründe daha iyi hizmet verebilmelerini, mevcut kadroların ve pozisyonların gelişen sağlık sektörüne uyum sağlayabilmesi açısından düzenlenmesini, tüm bu belirtilenlerle ilgili hukuki ve idari düzenlemenin yapılarak vatandaşa daha iyi bir sağlık hizmeti sunulabilmesi olan “Yataklı Tedavi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (İkinci Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesindeki çalışmalarına devam etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası’ndan (KAMU-İŞ) yetkililerin yanı sıra, Diyetisyen Müjgan Çelebioğlu da katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecek.

(RU/YIL)