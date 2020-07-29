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Meclis İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 29 Temmuz 20 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.30’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.  

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:43
Meclis İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
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Lefkoşa, 29 Temmuz 20 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.30’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.  
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.
Komite, ilk olarak Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. 
Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.

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Açıklamaya göre Komite, bahse konu Yasa ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. 
Komitede daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcıları Birliği Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi gerçekleştirdi.
Bu toplantıya da davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatcıları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.
(DOĞ/FEZ)      FOTOĞRAFLI

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