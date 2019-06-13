Meclis Hukuk Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan, “Boşalan Bilişim Teknolojileri Haberleşme Kurulu Üyeliği Başvuruları”nın değerlendirmesini yaptı ve adayların yasada aranan niteliklere haiz olduklarını tespit ederek konuyu oy birliği ile onayladı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumundan yetkililer de katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI