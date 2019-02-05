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Meclis Güncel Konuşmalarla Devam Ediyor

MECLİS TOPLANDI (2)

Meclis Güncel Konuşmalarla Devam Ediyor

MECLİS TOPLANDI (2)

05 Şubat 2019 Salı 12:21
Meclis Güncel Konuşmalarla Devam Ediyor

MECLİS TOPLANDI (2)

VİCDANİ RET, BALIKÇILIK, HAMİLELİĞİN SONLANDIRILMASINDAKİ YASAL SÜRE VE İŞ KAZALARI KONUŞULDU

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

Milletvekilleri, denetim günü olan bugün, güncel birçok konuyu Meclis kürsüsüne taşıyor. Bugünkü ilk konuşmalarda “vicdani ret, balıkçılık, hamileliğin sonlandırılmasındaki yasal süre ve iş kazaları” gündem oldu.

ÖZTÜRK
UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, “Vicdani Ret” konusunda yaptığı güncel konuşmada, hiç kimsenin savaşı istemediğini belirterek, “Ülkeye karşı bir savaş açılırsa da kendimizi koruyabilmemiz gerekir” dedi.
Herhangi bir savaş durumunda kime güvenilebileceğini soran Öztürk, ülkede bir barış durumu olmadığını, bu sebeple de getirilmek istenen “vicdani ret” konusunun zamanı olmadığı görüşünü ifade etti.
GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “Balıkçılık ve Balıkçı Barınakları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, balıkçılık sektörünün dibe vurduğunu kaydetti.
Balon balıklarının ciddi zararları olduğunu ve bunlara karşı verilen paraların sadece yüzde ellisinin ödendiğini ancak gerisinin gelmediğini ifade eden Gündüz, balıkçılara verilen mazot desteği ve teşviklerin konusunda da sıkıntılar yaşandığını söyledi.
Tekneleri barındıracak balıkçı barınağı da bulunmadığını belirten Gündüz, bu teşviklerin geriye kalan kısmıyla ilgili ne yapılacağını sordu.
SUCUOĞLU
UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, “Ceza Değişiklik Yasa Önerisindeki Gebeliğin Sonlandırılmasıyla İlgili Yapılmak İstenen Değişiklik” konusunda yaptığı konuşmada, gebeliğin sonlandırılmasının tüm dünyada çok tartışılan bir konu olduğunu kaydetti.
Gebeliğin sonlandırılması konusunda Avrupa Birliği’nin ortalama 12 hafta üzerinde durulduğunu, KKTC’de ise 10 haftaya kadar gebeliğin sonlandırılabildiğine işaret eden Sucuoğlu, 10 haftadan sonra çocuğun kemik ve organ yapısının oluşmaya başladığını anlattı.
Gebeliğin sonlandırılmasındaki teknik detayları paylaşan Sucuoğlu, 10 haftadan sonra yapılacak gebeliği sonlandırma işleminin ise annenin hayatını da tehlikeye sokacağını aktardı.
Büyük gebelikleri sonlandırma konusunda imkan ve alet edevat konusunda sıkıntılar bulunduğunu da belirten Sucuoğlu, önerilerinin ise 10 haftaya kadar sonlandırma işlemi yapılması, 10-14 hafta arasında ise komiteye başvurulması olduğunu kaydetti.
Faiz Sucuoğlu, 10 haftadan sonra gebeliği sonlandırma işlemlerinin suiistimale açık olacağını söyledi.
GÜRÇAĞ
UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, “Balıkçık Sektörü” ile ilgili yaptığı konuşmada, ülkede balıkçı barınaklarının yetersiz ve korunaksız olduğuna işaret ederek, ülkede balıkçıların devlet katkısı alamadığını da vurguladı.
Bu sektörde daha verimli ve kaliteli hizmet verilebilmesi için balıkçı barınaklarının geliştirilmesi, teşviklerin verilmesi gerektiğini ifade eden Gürçağ, Karaoğlanoğlu’na yapılması için hazırlanan proje hakkında milletvekillerine bilgi verdi.
ÇALUDA
UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “İş Kazaları” konulu güncel konuşmasında, son zamanlarda özellikle inşaat sektöründe ciddi iş kazaları meydana geldiğine işaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na bu konuda eleştirilerde bulunan Çaluda, iş kazalarından sadece işverenlerin değil Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da sorumlu olduğunu kaydetti.
Çalışma v Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurt dışından getirilen işçiler için ön izinleri durdurmasını da eleştiren Çaluda, yasaklayıcı zihniyetle bir yere varılamayacağını söyledi.
Çaluda, İş Sağlığı ve Güvenliği bürolarının daha fazla kullanılması ve daha fazla açılması için de teşviklerin sağlanması gerektiğine işaret etti.
Özel sektörde sendikalaşma konusuna da değinen Çaluda, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Çeler’in bu konuda ortaya attığı görüşleri de eleştirdi.
Çaluda, bu konun önce ülkedeki paydaşlarla görüşülmesi gerektiğini vurguladı.
(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI - EK VERİLECEK
Haber: Tuğçe Ülkü Aydın
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