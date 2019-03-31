Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel Kurul'un saat 10.00'da başlayacak yarınki toplantısının gündeminde, Toprak Ürünleri Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
(ÖK)
Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel Kurul'un saat 10.00'da başlayacak yarınki toplantısının gündeminde, Toprak Ürünleri Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
(ÖK)