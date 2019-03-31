banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
Halen kapalı olan yollar hangileri?
Halen kapalı olan yollar hangileri?
Her yer sular altında
HER YER SULAR ALTINDA
Polise giderek teslim oldu
POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
banner307

Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

31 Mart 2019 Pazar 07:16
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul'un saat 10.00'da başlayacak yarınki toplantısının gündeminde, Toprak Ürünleri Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

(ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu: “türkiye’den Elektrik Gelmesi Kktc’de Elektrik Fiyatlarını Yarıya Düşürür Ve Arz Güvenliği Sorununu Ortadan Kaldırır. Hızla Hayata Geçirilmeli”
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu: “türkiye’den Elektrik Gelmesi Kktc’de Elektrik Fiyatlarını Yarıya Düşürür Ve Arz Güvenliği Sorununu Ortadan Kaldırır. Hızla Hayata Geçirilmeli”
Kuir Kıbrıs Derneği Kapasite Geliştirme Etkinliği Gerçekleşti
Kuir Kıbrıs Derneği Kapasite Geliştirme Etkinliği Gerçekleşti
Su Taşkınları Nedeniyle Bazı Yollar Halen Kapalı
Su Taşkınları Nedeniyle Bazı Yollar Halen Kapalı
Halen kapalı olan yollar hangileri?
Halen kapalı olan yollar hangileri?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Hastane-Göçmenköy yolu trafiğe kapatıldı
Hastane-Göçmenköy yolu trafiğe kapatıldı
Girne-Lefkoşa ana yolu yeniden trafiğe açıldı
Girne-Lefkoşa ana yolu yeniden trafiğe açıldı
Boğazköy-Dikmen yolu trafiğe açıldı
Boğazköy-Dikmen yolu trafiğe açıldı
Erhürman: “Yağış, gece ve yarın da sürecek... Çok gerekli olmadıkça kimse yollara çıkmasın“
Erhürman: “Yağış, gece ve yarın da sürecek... Çok gerekli olmadıkça kimse yollara çıkmasın“
Polisten Lefkoşa-Girne yolunu kullanacak sürücülere uyarı
Polisten Lefkoşa-Girne yolunu kullanacak sürücülere uyarı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim