Meclis Genel Kurulu Pazartesi Toplanacak

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 18 Mayıs Pazartesi toplanacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın milletvekillerine gönderdiği davetiyeye göre saat 10.00'da başlayacak toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde yer alacak işler bölümünde "Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On Beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname" ele alınacak.

Daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Toplantının gündeminde sözlü sorular yanında sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular da bulunuyor.

(GÜL)