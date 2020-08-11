banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1108
ALTIN
453.363
DOLAR
7.2274
STERLİN
9.5096
EURO
8.5180
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Meclis Genel Kurulu Engellileri Koruma, Rehabilite Ve İstihdam (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Onayladı

MECLİS GENEL KURULU (5)

11 Ağustos 2020 Salı 17:53
Meclis Genel Kurulu Engellileri Koruma, Rehabilite Ve İstihdam (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Onayladı
banner337
banner351

MECLİS GENEL KURULU (5)

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, oybirliğiyle onayladı.

ÖZDENEFE

Tasarının görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, bu yasaya olumlu oy vereceklerini, var olan dengesizliğin giderilmesi için yapılan değişiklikleri kendilerinin de gerekli bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından dönmesinin sebebinin tüzüğe atıfta bulunularak hazırlanmasın yasalara aykırı olmasından kaynaklandığını kaydeden Özdenefe, komitede de bu eksikliklerin giderilerek tüzük değil yasal değişikliğe gidilmesini öngördüklerini söyledi.

Bakanlar Kuruluna çağrı yaparak bu konudaki çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep eden Özdenafe, kamu görevlileri yasasında değişikliklerin bu yasayla da eşitlik sağlanacak şekilde olmasını beklediklerini ifade etti.

banner341
Özdenefe, maaş ve özlük haklarıyla ilgili konuların tüzükte kalmaması gerektiğini vurguladı.

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da, sosyal devlet olabilmenin en önemli özelliği olan engelli haklarının dengelenmesi ve hak edilenlerin alınması için hazırlanan bu yasanın önemine değinerek, bu yasanın ivediliğinin alınmasının da büyük bir duyarlılığın göstergesi olduğunu kaydetti.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler de, kendilerinin de bu yasaya oylarının olumlu olacağını belirterek, ülkede yasal olarak istihdam edilmesi öngörülen kişiler dururken dışardan yasal olmadığı iddia edilen istihdamlar yapılmasının bir anomali olduğunu kaydetti.

Çeler, bu yasayı sunan ve komiteden geçmesi için çalışan komite üyelerine teşekkür ederek, yasal zorunluluk olan istihdamların bir an önce yerine getirilmesini diledi.

(AK/HA)

 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrim Barçın, Amiloidoz Farkındalık Çalışmalarını Kttb Başkanı Dr. Gürkut’a Anlattı
Devrim Barçın, Amiloidoz Farkındalık Çalışmalarını Kttb Başkanı Dr. Gürkut’a Anlattı
Bakan Pilli: “sağlığa Katkı Topluma Katkı  Demektir
Bakan Pilli: “sağlığa Katkı Topluma Katkı  Demektir"
Başbakan Tatar Ve Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa Devlet Hastanesini Ziyaret Etti
Başbakan Tatar Ve Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa Devlet Hastanesini Ziyaret Etti
Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Kabul Edildi
Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Kabul Edildi
Serdar Denktaş’tan Ktös’e Ziyaret
Serdar Denktaş’tan Ktös’e Ziyaret
Erhürman’dan Hükümete İstihdam Tepkisi
Erhürman’dan Hükümete İstihdam Tepkisi
Özersay: “Kıbrıs Türkü’nü müzakere masasına hapsetmeyeceğim”
Özersay: “Kıbrıs Türkü’nü müzakere masasına hapsetmeyeceğim”
Bay-sen Brtk’da Eylem Başlattı… Sendika Kurum Girişine Pankart Astı
Bay-sen Brtk’da Eylem Başlattı… Sendika Kurum Girişine Pankart Astı
Niyazi Kızılyürek’in Son Kitabı Ulus Kaçağı’nın Tanıtımı Akıncılar’da Gerçekleştirildi
Niyazi Kızılyürek’in Son Kitabı Ulus Kaçağı’nın Tanıtımı Akıncılar’da Gerçekleştirildi
A&S Atun Ltd'nin Filli Boya Girne mağazası açılış töreni gerçekleştirildi
A&S Atun Ltd'nin Filli Boya Girne mağazası açılış töreni gerçekleştirildi

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim