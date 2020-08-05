Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI PERSONEL (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI, EMEKLİLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI İLE GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2020 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI KOMİTEDE ONAYLANDI
Lefkoşa, 4 Ağustos 20 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.
Komite toplantısına, görevli ve davetliler katıldı.
UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya , Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç katıldı.
(HUR/ÖK) FOTOĞRAFLI