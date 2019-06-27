Meclis Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Bazı Raporları Ve Dilekçeleri Onayladı

Lefkoşa, 27 Haziran 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında bu sabah yaptığı toplantıda, gündemindeki dört Ombudsman raporunu görüşüp üçünü onayladı. Komite ayrıca iki dilekçeyi görüşüp karara bağladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite gündemindeki diğer dilekçeleri ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yanısıra, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Asal Şube Müdürlüğü ve Eski Eserler Dairesi’nden yetkililer de katılarak görüş ve önerilerini sundu.

Resmiye Canaltay başkanlığındaki toplantıda CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ile Komite Üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay yer aldı.

(GÜL) FOTOĞRAFLI