Meclis Devam Ediyor – 2

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Atatürk Öğretmenler Akademisi Kuruluş (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle ele alınmasını kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz alarak Atatürk Öğretmenler Akademisi Kuruluş (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle ele alınması talebinin gerekçelerini dile getirdi.

Akademide yasal bir açılım olmamasından dolayı yaşanan sıkıntıları aktaran Çavuşoğlu, akademiye uluslararası sınavla öğrenci alınmasının sağlanması için bu yıl bu yasanın geçmesi gerektiğini belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, akademinin daha önce LAÜ ile protokol imzalanarak kapanacağının düşünüldüğünü anımsattı.

Kendilerinin döneminde bu protokolü hemen iptal ettiklerini dile getiren Özyiğit, akademiye uluslararası alanlardan da başvuru sağlanmasının önemli olduğunu söyledi ve bakana çalışmadan dolayı teşekkür etti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, devlet üniversitelerinin kuruluşunda parti olarak çok emek harcadıklarını ve üniversitelerle de gururu duyduklarını söyledi.

LAÜ ile protokolün, okulun akademik olarak daha ileriye götürülmesi amacıyla yapıldığını kaydeden Berova, akademik yapının dünya çapına getirilmesi amacıyla da var olan üniversitelerle işbirliğine girmesi gerektiğini belirtti. Berova, “Geçen hükümet döneminde o protokol bozulmamış olsaydı, akademi çok iyi olacaktı” dedi.

Konuşmaların ardından yasanın ivediliği onaylandı.

Daha sonra, “Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On Beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Kararnameye İlişkin Raporu ele alındı.

Genel kurulda daha sonra 62. madde tahtında konuşmalara geçildi.

(HUR/FEZ)

Haber: Hurşide Baybora

