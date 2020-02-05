Meclis Başkanı Uluçay Van’daki Çığ Felaketi Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 5 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'de meydana gelen çığ felaketi ile vatandaşların hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında, “Türkiye’nin Van ili Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketi nedeniyle vatandaşların hayatını kaybetmesi hadisesini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.Yaşanan acıyı Kıbrıs Türkleri olarak Türkiye’deki kardeşlerimiz ile birlikte yüreğimizde hissettiğimizi belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm Türk ulusunun başı sağolsun” ifadelerine yer verdi.



(GÖZ/ŞEB)