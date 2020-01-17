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Meclis Başkanı Uluçay “uluslararası Mağusa Kupası 2020” Turnuva Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsoru olduğu Hentbol “Uluslararası Mağusa Kupası 2020”ye katılan konuk heyetlerin temsilcilerini kabul etti. 

Meclis Başkanı Uluçay “uluslararası Mağusa Kupası 2020” Turnuva Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsoru olduğu Hentbol “Uluslararası Mağusa Kupası 2020”ye katılan konuk heyetlerin temsilcilerini kabul etti. 

17 Ocak 2020 Cuma 16:31
Meclis Başkanı Uluçay “uluslararası Mağusa Kupası 2020” Turnuva Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsoru olduğu Hentbol “Uluslararası Mağusa Kupası 2020”ye katılan konuk heyetlerin temsilcilerini kabul etti. 

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, yapılan iş birliği ile güzel projelere imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Ayhan, amacın uygulanan spor ambargosuna karşı bir şeyler yapabilmek olduğunu dile getirdiği konuşmasında,  turnuvaya 5 kıtadan ve 13 ülkeden sporcuların katılacağını belirtti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da konuşmasında ülke gençlerini dünya gençleri ile buluşturmak için uğraş verdiklerini dile getirerek, sporun dostluk ve kardeşlik olduğu bilinciyle geçen yıl kurdukları temaslarla bu yıl bu turnuvayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da ülkenin içinde bulunduğu politik koşullardan dolayı maruz kaldığı spor ambargosunun gençleri ve tüm ülkeyi motivasyon anlamında olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek sporun gelişebilmesi için ciddi anlamda motivasyon yaratacak eylemlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uluçay, gerçekleşecek turnuvanın bu motivasyonu sağlama adına büyük bir misyon üstlendiğini dile getirerek, yapılan organizasyonun ülkenin dünyaya tanıtılmasında önemli katkılar sağladığına inanç belirtti.

Hentbol Federasyonun başarılarını yakından takip ettiklerini ifade eden Uluçay, gençlerin bir araya geleceği bu organizasyonun uluslararası olarak taçlandırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Uluçay, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı.

(HUR/YIL)
 

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