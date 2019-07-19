Meclis Başkanı Uluçay, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan’ı Kabul Etti

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI…

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC’de bulunan Türkiye’den İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan’ı kabul etti.

AKŞENER’İN SELAM VE SEVGİLERİNİ İLETTİ

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Erozan, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in selam ve sevgilerini getirdiğini ifade ederek KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erozan, milletvekilliğinden önce Dışişleri Bakanlığı’nda görev yaptığı sırada KKTC’ye çok kısa bir ziyaret için geldiğini ancak bakanlıkta Kıbrıs ile ilgili dairede görev yapması nedeniyle KKTC’nin geçirdiği süreçleri çok iyi bildiğini belirtti.



ULUÇAY: "ORTAK DURUŞ GURUR VE MUTLULUK VESİLESİ"Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında 20 Temmuz vesilesiyle konuk heyetler ile biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Uluçay, Türkiye’deki bütün siyasi partilerin Kıbrıs konusunda ortak duruşlar sergilemesinin kendileri adına bir gurur ve mutluluk vesilesi olduğuna işaret ederek, ziyaretler vesilesiyle konuk heyetlere Kıbrıs sorunu ve KKTC ile ilgili daha kapsamlı bilgiler verme fırsatı da yakaladıklarını dile getirdi.Kabulde Cumhuriyet Meclisi KKTC-TC Dostluk Grubu Başkanı HP Milletvekili Hasan Topal ile Meclis Divan Heyeti üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner de hazır bulundu.(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI