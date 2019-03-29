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Meclis Başkanı Uluçay Gazimağusa’da İrfan Nadir Engelli Rehabilitasyon Merkezi İle Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

Gazimağusa, 29 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eşi Rana Uluçay ile birlikte, Gazimağusa’da İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Meclis Başkanı Uluçay Gazimağusa’da İrfan Nadir Engelli Rehabilitasyon Merkezi İle Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

Gazimağusa, 29 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eşi Rana Uluçay ile birlikte, Gazimağusa’da İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

29 Mart 2019 Cuma 11:56
Meclis Başkanı Uluçay Gazimağusa’da İrfan Nadir Engelli Rehabilitasyon Merkezi İle Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti


Gazimağusa, 29 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eşi Rana Uluçay ile birlikte, Gazimağusa’da İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
İlk olarak İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a, gençlerden biri, kendi yaptığı ahşap oyma işi; bir başka genç de, Rana Uluçay’a, kendi ördüğü örgüyü hediye etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, buradaki “Down Cafe”de gençlerin yaptığı kahveyi içip onlarla sohbet etti.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, daha sonra Gazimağusa özel Eğitim Merkezi’ne giderek, Sorumlu Öğretmen Emirali Evcimen ve Okul Aile Birliği ile görüştü.
Meclis Başkanı Uluçay, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, var olan ve kendisine aktarılan sorunları yerinde tespit edip, çözüm uğraşlarını hangi yöne kaydırmak gerektiği konusunda fikir edinmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.
Sosyal devlet anlayışının önemine vurgu yapan Uluçay, sosyal devlet anlayışının gerektirdiği politikaların hayata geçirilmesi, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve yöneticilerin çabaları sonucunda bugünlere gelindiğini kaydetti.
Uluçay, bundan sonra da el birliğiyle, aynı anlayışla sosyal yönden ülkenin gelişmesi ve sosyal devlet olgusunun güçlenmesi için herkesin üzerine düşen yapmaya çalışacağını ve çok daha iyi noktalara gelineceğine inandığını ifade etti.
Özel Eğitim Merkezi’ne bugüne kadar ortaya koyduğu emekler için teşekkür eden Uluçay, bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
EVCİMEN
Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Emirali Evcimen de, bir süre önce ziyaret ettikleri Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini kaydetti.
Evcimen, bugünkü ziyarette sorunların giderilmesi konusunda bir sonuca ulaşmış olacaklarına inanç belirterek, ayrıca okulu tanıtıp bilgi vereceklerini söyledi.
(YIL/HA) FOTOĞRAFLI

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