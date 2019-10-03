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Meclis Başkanı Uluçay, Emekliye Çıkan Personele Plaket Verdi

Lefkoşa, 3 Ekim 19 : Cumhuriyet Meclisi’nde emekliye ayrılan personele Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından hizmet plaketi verildi.

Meclis Başkanı Uluçay, Emekliye Çıkan Personele Plaket Verdi

Lefkoşa, 3 Ekim 19 : Cumhuriyet Meclisi’nde emekliye ayrılan personele Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından hizmet plaketi verildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:13
Meclis Başkanı Uluçay, Emekliye Çıkan Personele Plaket Verdi

Lefkoşa, 3 Ekim 19 : Cumhuriyet Meclisi’nde emekliye ayrılan personele Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından hizmet plaketi verildi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Mavi Salon’da düzenlenen etkinlikte, konuşan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, görev sürelerini tamamlayıp emekliye ayrılan personelin Meclise büyük emek ve hizmetleri olduğuna işaret ederek bu hizmetleri hiç bir zaman unutmayacaklarını söyledi.

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Emekliliğin insan hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Uluçay, emekliye ayrılan personelin bilgi ve birikimlerinden her zaman yararlanmak istediklerini belirtti.

Personele bundan sonraki hayatında aileleri ve sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir hayat dileyen Uluçay, “Ülkemize ve özelde Meclis’imize verdiğiniz hizmetlerden ötürü teşekkür ederim” dedi.

Emekliye ayrılan personellere Başkan Uluçay tarafından hizmet plaketleri takdim edildi.

(HUR/HÖ)
 

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