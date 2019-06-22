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Meclis Başkanı Uluçay, Çınarlı 9. Kültür Ve Sanat Festivali’nin Açılışına Katıldı

ULUÇAY: “KÜLTÜRLERİN YANSITILMASI AÇISINDAN BU TÜR ETKİNLİKLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Meclis Başkanı Uluçay, Çınarlı 9. Kültür Ve Sanat Festivali’nin Açılışına Katıldı

ULUÇAY: “KÜLTÜRLERİN YANSITILMASI AÇISINDAN BU TÜR ETKİNLİKLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
Meclis Başkanı Uluçay, Çınarlı 9. Kültür Ve Sanat Festivali’nin Açılışına Katıldı

ULUÇAY: “KÜLTÜRLERİN YANSITILMASI AÇISINDAN BU TÜR ETKİNLİKLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay eşi Rana Uluçay ile birlikte  Çınarlı 9.Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı.

Açılış etkinliğinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılışı gerçekleştirilen festivalde konuşmalar yapıldı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  gecede yaptığı konuşmada, 9 yıldan bu yana kültür sanatın yansıtılması adına büyük önem taşıyan Çınarlı Festivali’nin gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

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Ülkenin pek çok yerinde kültür sanat etkinliklerinin yapılmakta olduğuna dikkati çeken Uluçay, kültürlerin yansıtılması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Uluçay bu tür etkinliklerin geçmişteki komşuluk ilişkileri ve dostlukların pekiştirilmesine de imkan sağladığını kaydetti.

Açılışta ayrıca,  Çınarlı Sevenler Derneği Başkanı Emete Bektaş ve Geçitkale Belediyesi Asbaşkanı Mustafa Sevinç de  birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından  Geçitkale Belediyesi halk dansları ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu ve küçük öğrencilerin sunduğu dans gösterisi izlendi.

Etkinlikte daha sonra  Yıltan Taşçı’nın koordinatörlüğünde fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen “Çınarlı’dan izler” isimli fotoğraf sergisi Meclis Başkanı Uluçay tarafından açıldı.

Geçitkale Belediyesi, Çınarlı Muhtarlığı ve Çınarlı Sevenler Derneği’nin organize ettiği, 23 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan festivalde yerel kültürü yansıtan stantlar yer alıyor.Çeşitli aktiviteler sergileniyor, ayrıca yerli sanatçılar da festivale destek veriyor.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

 

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