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Meclis Başkanı Uluçay, Chp Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz’ü Kabul Etti

“HEDEFİMİZ BU ÇIKMASI MUHTEMEL DOĞAL GAZDAN YARATILACAK EKONOMİK DEĞERİN BİR ÇATIŞMA ARACI DEĞİL, UZLAŞI ARACI OLMASINI SAĞLAMAKTIR” 

Meclis Başkanı Uluçay, Chp Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz’ü Kabul Etti

“HEDEFİMİZ BU ÇIKMASI MUHTEMEL DOĞAL GAZDAN YARATILACAK EKONOMİK DEĞERİN BİR ÇATIŞMA ARACI DEĞİL, UZLAŞI ARACI OLMASINI SAĞLAMAKTIR” 

19 Temmuz 2019 Cuma 15:39
Meclis Başkanı Uluçay, Chp Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz’ü Kabul Etti

“HEDEFİMİZ BU ÇIKMASI MUHTEMEL DOĞAL GAZDAN YARATILACAK EKONOMİK DEĞERİN BİR ÇATIŞMA ARACI DEĞİL, UZLAŞI ARACI OLMASINI SAĞLAMAKTIR” 

“ER GEÇ HAKLILIĞIMIZI DÜNYAYA KABUL ETTİRECEĞİZ. İĞNEYLE KUYU KAZIYORUZ AMA NİHAYETİNDE BAŞARIYA ULAŞACAĞIMIZDAN EMİNİZ”

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tavrını devam ettirdiğini belirterek, “Hedefimiz bu çıkması muhtemel doğal gazdan yaratılacak ekonomik değerin bir çatışma aracı değil, uzlaşı aracı olmasını sağlamaktır” dedi. 

Uluçay, Türkiye ve KKTC’nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapıcı tavrını devam ettireceğini kaydetti. 

Meclis Başkanı Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ü kabul etti. 

ÇEVİKÖZ

Çeviköz kabulde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiğini söyleyerek, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına en son 2002 yılında geldiğini söyleyen Çeviköz, 20 Temmuz kutlamalarının 45’inci yılına bulunmasının ise ayrıca önemli olduğunu belirtti. 

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sularının ısınmaya başladığı bir dönemde, 20 Temmuz’una anlam ve önemini herkesin iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Çeviköz, yarınki törenlerde de herkesin onur ve gururla bulunması gerektiğini söyledi. 

ULUÇAY 

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, 20 Temmuz’un 45. anma etkinlikleri çerçevesinde Çeviköz’ü KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na selamlarını gönderen Uluçay, 20 Temmuz’la birlikte oluşan zeminle, ülke ekonomisi, demokrasisi ve KKTC’yi daha ileri noktalara taşımak için canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

Kıbrıs konusunda 50 yıldır devam eden sürecin ısrarla, sabırla sürdürüldüğünü belirten Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin bu konuda birlikte sistematik bir çalışma sürdürdüğünü ve Kıbrıs Türk halkının haklılığının dünyaya anlatılmaya çalışıldığını aktardı. Uluçay, “Er geç haklılığımızı dünyaya kabul ettireceğiz. İğneyle kuyu kazıyoruz ama nihayetinde başarıya ulaşacağımızdan eminiz” şeklinde konuştu. 

Uluçay, uluslararası camia ve Güney Kıbrıs’a, özellikle Kıbrıs adası etrafında bulunan doğal gazın hem Kıbrıs adasına, hem bölgeye ekonomik değer olarak kazandırılabilmesinde üzerimize düşeni yapıcı bir şekilde yapmaya hazır olduğunu daha önce de, bugün de bildirdiklerini kaydetti. 

DOĞRU YOLDAYIZ…

Bu konuda gerekli işbirliği çağrısı yapıldığını, ancak Kıbrıs Türk tarafının çağrılara cevap alınamadığını ifade eden Uluçay, şöyle konuştu:

“Ancak doğru yoldayız. Doğu zamanda, doğru politikalar geliştirdiğimiz için bugün haklılığımızı sadece ilgili taraflar değil aynı zamanda Birleşmiş Milletler de kabul etmiş durumdadır. Hatta Güney Kıbrıs’ın kendisi bile çıkması muhtemel doğal gazda, evet Kıbrıs Türk halkının hakkı vardır demiştir.” 

“Yapıcı tavrımızı devam ettiriyoruz, hedefimiz bu çıkması muhtemel doğal gazdan yaratılacak ekonomik değerin bir çatışma aracı değil, uzlaşı aracı olmasını sağlamaktır” şeklinde devam eden Uluçay, bunun bölgeye de olumlu etki yaratacağını düşündüklerini dile getirdi. 

Uluçay, “Bu konuda üzerimizde düşeni yerine getirirsek hem adamıza hem de bölgeye olumlu katkısı olacağına inanıyoruz” diyerek, bu çerçevede TC’nin ve KKTC’nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapıcı tavrımızı devam ettireceğini sözlerine ekledi.  

(TUĞ/FEZ)    FOTOĞRAFLI 

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın. Fotoğraf: Süleyman Önal 
 

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