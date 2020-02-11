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Meclis Başkanı Uluçay Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 11 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü (BÜY) Başkanı Erhan Arıkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Uluçay Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 11 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü (BÜY) Başkanı Erhan Arıkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

11 Şubat 2020 Salı 15:45
Meclis Başkanı Uluçay Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 11 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü (BÜY) Başkanı Erhan Arıkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Meclis Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede konuşan Arıkan, kulübün faaliyet ve çalışmalarından bahsederek, spora yapılan katkı anlamında devlet ve hükümet yetkililerinden yardım beklediklerini dile getirdi.
BÜY bünyesindeki okçular için yarı kapalı bir mekâna başlayıp çalışmalarının yarım kaldığını dile getiren Arıkan, 300 civarında sporcuyu barındıran başarılı bir spor kulübü olduklarını ifade ederek, Meclis Başkanı Uluçay’dan konuyu Meclisteki milletvekilleri ve hükümet yetkililerine iletmesini istedi.
Meclis Başkanı Uluçay da, BÜY’ün ülkenin en büyük ve köklü camialarından biri olduğunun altını çizerek, ülkedeki ekonomik durum ne olursa olsun yöneticilerin görevinin bu tür sportif çalışmalara katkı yapmak olduğunu belirtti.

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Uluçay, spora ve gençliğe yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığına vurgu yaparak, BÜY yöneticilerini gençlerin gelişimine ivme kazandırmalarından dolayı kutladı.
Güzelyurt bölgesinde son yıllarda gerçekleşen gelişmeyi olumlu karşıladığını kaydeden Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının 50 yıldır masada iki toplumlu, iki kesimli bir federasyonun mücadelesini verdiğini anımsatarak, bunu sağlamaya çalışırken sportif alanda da dünyada daha görünür olma çabası bulunduğunu ifade etti.
Uluçay, spor kulüplerinin ihtiyaçlarının nasıl giderilebileceği konusunda bir çalışma yapılıp kulüplerin de bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.
(RU/HA)   FOTOĞRAFLI
Haber: Raif Uzkan    Foto: Süleyman Önal

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