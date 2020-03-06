Meclis Başkanı Uluçay, Akpa Ve Ap Toplantılarına Katılan Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 6 Mart 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) ve Avrupa Parlamentosu (AP) toplantılarına katılan milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan toplantıda, GKRY'nin sınır kapılarını kapatması sonrası yasanan süreç ele alınacak.

Toplantıya UBP'den Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP'den Fikri Toros ve Armağan Candan, HP'den ise Erek Çağatay katıldı.



Toplantıda Meclis Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada ile Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.Toplantı öncesi basına açıklama yapılmadı.(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI