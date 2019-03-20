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Meclis Başkanı Uluçay, 3.uluslararası Gazimağusa Sanat Festivaline Katılan Sanatçıları Kabul Etti

ULUÇAY: “DÜNKÜ MÜSABAKA BU ÜLKEDEKİ GENÇLERİN YAŞAMAKTA OLDUĞU SPOR AMBARGOSUNU, BİZİM HAKLILIĞIMIZI SEMBOLİZE EDEN BİR ETKİNLİKTİ”

Meclis Başkanı Uluçay, 3.uluslararası Gazimağusa Sanat Festivaline Katılan Sanatçıları Kabul Etti

ULUÇAY: “DÜNKÜ MÜSABAKA BU ÜLKEDEKİ GENÇLERİN YAŞAMAKTA OLDUĞU SPOR AMBARGOSUNU, BİZİM HAKLILIĞIMIZI SEMBOLİZE EDEN BİR ETKİNLİKTİ”

20 Mart 2019 Çarşamba 13:44
Meclis Başkanı Uluçay, 3.uluslararası Gazimağusa Sanat Festivaline Katılan Sanatçıları Kabul Etti


ULUÇAY: “DÜNKÜ MÜSABAKA BU ÜLKEDEKİ GENÇLERİN YAŞAMAKTA OLDUĞU SPOR AMBARGOSUNU, BİZİM HAKLILIĞIMIZI SEMBOLİZE EDEN BİR ETKİNLİKTİ”
Lefkoşa, 20 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, dün Pile’de oynanan dostluk müsabakasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu ülkedeki gençlerin yaşamakta olduğu spor ambargosunu, bizim haklılığımızı sembolize eden bir etkinlikti” dedi.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 3.Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivaline katılan sanatçıları kabul etti.
Festivalin Küratörlüğünü üstlenen Sanatçı Zühre Özkaraman, bu yılki çalıştaylarına 10 ülkeden 21 sanatçının katıldığını belirterek, Cuma gün tamamlanacak çalıştaylarının ardından cumartesi günü de eserlerin sergileneceğini söyledi.
Buğday caminde saat 18.00’de açılacak sergiye, Meclis Başkanı Uluçay’ı da davet eden Özkaraman, Uluçay’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek beraberindeki sanatçıları tanıttı.
ULUÇAY
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, farklı ülkelerden katılan sanatçıları kabul etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, sanat ve sporun insanları birleştiren kucaklayan alanlar olduğuna işaret etti.
Bu tür etkinliklerin ülkenin gelişmesi ve tanınması açısından da çok önemli olduğuna işaret eden Uluçay, kendilerinin de yetkililer olarak bu tür adımlar için üzerlerine düşeni yaptığını kaydetti.
Spor alanında da ciddi ambargolar altında bir ülke olarak dün Pile’de oynanan dostluk müsabakasının da önemine değinen Uluçay “bu ülkedeki gençlerin yaşamakta olduğu spor ambargosunu, bizim haklılığımızı sembolize eden bir etkinlikti” dedi.
Uluçay, sporun ve sanatın, siyasetin gölgesinde kalmadan, dostluk, barış ve birleştirici olgusu üzerinden, değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “bu çerçeveden bakıldığında dün yaşananlar haklılığımızı dünyaya anlatan çok önemli bir adımdı” dedi.
KKTC’nin haklılığını dünyaya anlatabilmek için, dünkü müsabaka veya bu festival gibi sanatsal etkinliklerin önemli olduğuna işaret eden Uluçay, kendilerinin de, hem sanatçıların hem de sporcuların uluslararası aktivitelerde yer almasını sağlamak için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.
Uluçay, bir kez daha festivali düzenleyenleri kutlayarak başarılar diledi.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
Haber: Arzu Köprülü - Fotoğraf: Süleyman Önal

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