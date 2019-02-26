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Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Düzenlenen Konferansta Konuştu

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde gerçekleşen ve Azerbaycanlı Islahatçı Gençler Birliği tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Düzenlenen Konferansta Konuştu

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde gerçekleşen ve Azerbaycanlı Islahatçı Gençler Birliği tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

26 Şubat 2019 Salı 09:06
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Düzenlenen Konferansta Konuştu

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde gerçekleşen ve Azerbaycanlı Islahatçı Gençler Birliği tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve diğer ülkelerden milletvekillerinin, Türkiye’de bulunan diğer temsilcilerin, Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademisyenlerinin de yer aldığı anma etkinliğinde Zorlu Töre, Azerbaycan kenti Hocalı'da Ermeniler tarafından soykırıma tabi tutulan aziz şehitleri minnetle andığını kaydetti.

“Türk milleti tarih sahnesinde çok katliamlarla karşılaştı, çok vahşi saldırılarla karşılaştı, çok büyük soykırımlarla karşılaştı ama biz Türk milleti, birlik ve beraberlik içerisine girdiğimiz müddetçe tarih sahnesinde her zaman daima güçlü bir millet olmuşuzdur” diyen Töre şöyle devam etti:

“Yerimiz daima cihan milleti olmuştur. Birçok coğrafyada Türk milletinin tarihi hatıraları vardır. Azerbaycan Kafkasya da bizim göz bebeğimizdir. Hocalı’da yapılan soykırım hareketi Kıbrıs’taki Türklerin de yüreğini dağlamıştır. Çünkü Kıbrıs’ta da Rum-Yunan ve Helenistler tarafından bir soykırım yapıldığı gerçeği ortadır.

96 yıl Osmanlı Devleti çekildikten sonra Kıbrıs’ta Türklerin gözleri hep Anadolu’daydı. Ne gün tekrar gelecekler diye. Bir gün Türk ordusu gelecek ve Kıbrıs’ta Türkler yeniden özgürlüğünü güvence altına alacaklardı. 1969-70’li yıllarda, 20 Temmuz şafak vakti kahraman Türk ordusu Kıbrıs’a geldi. 20 Temmuz şafak vakti doğan güneş, hâlâ devam ediyor.”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşmasında, şehitlerini unutan bir milletin istiklalini ve kaybettiği toprakları geri kazanamayacağını belirterek, “Şehitlerimizi unutmayacağız. Kendi içimizde milli istiklalimize sahip çıkmayan, düşmanla el birliği yapanlar olabilir. Görevimiz tarihimizi bilmek ve açıkgöz davranmaktır” diye konuştu.

Töre, Türk ordusunun geri çekilmesini isteyenlerin Türkiye’ye yönelik güvenlik tehdidini görmezden gelemeyeceğini kaydederek Türkiye’nin stratejik üstünlüğünü kaldırmak isteyen sömürgeci ve emperyalist ülkelerin oynadığı oyunların iyi bilinmesini istedi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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