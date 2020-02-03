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Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İdlib’de Şehit Edilen 4 Mehmetçik İçin Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Suriye’de İdlib’de 4 Mehmetçiğin daha şehit olmasının Kıbrıs Türklerini derinden üzdüğünü belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İdlib’de Şehit Edilen 4 Mehmetçik İçin Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Suriye’de İdlib’de 4 Mehmetçiğin daha şehit olmasının Kıbrıs Türklerini derinden üzdüğünü belirtti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 09:34
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İdlib’de Şehit Edilen 4 Mehmetçik İçin Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Suriye’de İdlib’de 4 Mehmetçiğin daha şehit olmasının Kıbrıs Türklerini derinden üzdüğünü belirtti.

Töre yaptığı açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin istikrarsızlaştırdığı ve savaş alanına çevirdikleri Orta Doğu bölgesini nasıl bir barışa kavuşturacağının bilinmediğini kaydederek, Türkiye ve Türk Ordusu olmasa Irak-Suriye-Libya ve Filistin gibi ülkelerin daha da büyük felaketlerle karşılaşacaklarını ifade etti.

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“Suriye’de İdlib’de 4 Mehmetçiğimizin daha şehit olması Kıbrıs Türkleri olarak bizleri derinden üzmüştür” diyen Töre, şehitlere Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Ordusuna ve Türk milletine de başsağlığı diledi.

Töre, “Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Anavatanımız Türkiye ile kaderde, kıvançta, acıda ve üzüntüde bir ve beraberiz” dedi.

(AK/GÜL)  

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