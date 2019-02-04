Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Taziye Mesajı…



Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.



Töre mesajında şunları kaydetti:



“Cumhuriyetimiz KKTC’yi yaşatıp kökleştirmek hepimizin görevi olsun. Devletimize sahip çıkarsak, Cumhuriyetimizi kökleştirirsek, Denktaş çiftinin de ruhları incinmeyecek, gözleri arkada kalmayacaktır.



Vatan-devlet-istiklal kolay kazanılmadı. Denktaş ailesinin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları şad olsun.”



(RU/HA)

