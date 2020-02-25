banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114257
ALTIN
327.655
DOLAR
6.1502
STERLİN
7.9846
EURO
6.6663
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...

Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Hocalı Katliamının Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj

“AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANARKEN ERMENİLERİ DE LANETLİYORUZ”

Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Hocalı Katliamının Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj

“AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANARKEN ERMENİLERİ DE LANETLİYORUZ”

25 Şubat 2020 Salı 10:43
Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Hocalı Katliamının Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
banner337

“AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANARKEN ERMENİLERİ DE LANETLİYORUZ”

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Dağlık Karabağ bölgesinin Ermeniler tarafından işgalinin 28. yıldönümünün yaşandığını belirterek, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede Ermeni çetelerinin Hocalı’da 613 Azerbaycan Türkünü barbarca katlettiğini belirtti.

Töre yayınladığı mesajda, dünyanın, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere katliamı sadece seyredip, üzüntülerini ifade ettiğini kaydetti.

banner317
Töre mesajında şunlara yer verdi:

“Azerbaycan’da bir milyon Türk insanı evlerinden yurtlarından sökülüp atıldılar. Azerbaycan topraklarının yüzde 25’e yakın kısmı işgal edildi. Bu işgal halen devam ediyor. Ermenilerin yaptığı bu soykırım ne ilkti ne de sondur. I. Dünya savaşında da Doğu Anadolu’da, Adana bölgesinde de Ermenilerin vahşetini hatırlatmak istiyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anarken Ermenileri de lanetliyoruz.”

(RU/HA) 


 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-iş Perşembe Günü Tam Gün Grev Yapacak
Kamu-iş Perşembe Günü Tam Gün Grev Yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda Dereceye Girenlere Ödülleri Cumhurbaşkanlığı’nda Verildi
Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda Dereceye Girenlere Ödülleri Cumhurbaşkanlığı’nda Verildi
GAÜ İpekyolu Misyonu kapsamında, Kazakistan’lı üniversite adayları ile buluştu
GAÜ İpekyolu Misyonu kapsamında, Kazakistan’lı üniversite adayları ile buluştu
Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği Yararına Konser
Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği Yararına Konser
Trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybeden İlter Taşpınar anısına çocuk parkı açıldı
Trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybeden İlter Taşpınar anısına çocuk parkı açıldı
Kanat: “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz”
Kanat: “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz”
İslam Aleminde “üç Aylara” Girildi
İslam Aleminde “üç Aylara” Girildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı ertelendi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı ertelendi
DAÜ-SEN'den kınama
DAÜ-SEN'den kınama
Okul bahçesi gölete döndü
Okul bahçesi gölete döndü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim