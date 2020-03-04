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Meclis Başkan Yardımcısı Töre Çatalköy İlkokulu Ve Çatalköy Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa,  4 Mart 20 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin beldelere yönelik ziyaretleri devam ediyor. Zorlu Töre bugün Çatalköy İlkokulu ve Çatalköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre Çatalköy İlkokulu Ve Çatalköy Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa,  4 Mart 20 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin beldelere yönelik ziyaretleri devam ediyor. Zorlu Töre bugün Çatalköy İlkokulu ve Çatalköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:27
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Çatalköy İlkokulu Ve Çatalköy Belediyesi’ni Ziyaret Etti
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Lefkoşa,  4 Mart 20 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin beldelere yönelik ziyaretleri devam ediyor. Zorlu Töre bugün Çatalköy İlkokulu ve Çatalköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Çatalköy İlkokulu’nu ziyaret ederek, okul müdürü Uğur Çınar ve öğretmenlerle bir araya gelen Töre, liderlerini tanımayan toplumların ülkelerin var olamayacağına vurgu yaparak, yeni nesillerin liderlerini tanımasının önemine vurgu yaptı.

Çatalköy Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Töre, Çatalköy’de, belediyenin kültür sanat ve çevre konularına büyük önem verdiğini anımsatarak, beldede başarılı işler yürüten Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve ekibini kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

İnsanların refah içinde yaşamasının, devletin varlığı ve sürdürülebilirliği için önem taşıdığını dile getiren Töre, belediyenin, merkezi hükümetle işbirliği içinde, bölgenin ve halkın refahı için eksik projeleri hayta geçirerek sorunları aşmasını ve ülke ulaşımında önemli bir arter olan ve yenileme çalışmaları yarım kalan Değirmenlik-Çatalköy yolunun da tamamlanmasını diledi.

HULUSİOĞLU

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Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da, beldede üniversite, turistik tesis ve yerleşimin yoğun olduğunu, ekonomik ve siyasi şartları göz önünde bulundurarak, en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, Beldede kültür sanat faaliyetlerine ve kültüre sahip çıkan etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi.

Belediyelerin 10 yıldır ciddi sıkıntıda olduğunu ve artık belediyelerde reform yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Hulusioğlu, merkezi hükümetin cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu konuda ciddi çalışma içine girmesini diledi.

Reformun, belediyelerin mali yapısını idari yapısını ve hizmet imkanlarını geliştirmesi için şart olduğunu kaydeden Hulusioğlu, beldelerin ve halkın ihtiyaçlarını bütünlüklü olarak çözecek projelerin ancak güçlü kadro, güçlü bütçe ve kurumsal bir yapıyla hayata geçebileceğini ifade etti.

Değirmenlik Çatalköy dağyolu projesinin yarım kaldığını, Girne Çatalköy arasında çevreyolu projesinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ancak TC-KKTC arasındaki mali protokolde yer alan bütçelerin serbest kalmaması nedeniyle projelerin beklediğini vurgulayan Hulusioğlu, KKTC devletinin artık bu projelere kendi kaynağını yaratacak, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti.

(AK/HA)

               

 

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