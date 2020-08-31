Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 30 Ağustos zaferinin 98. yıldönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve istiklâl mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.