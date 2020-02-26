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Meclis Araştırma Komitesi Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Görüştü

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ’NİN DEPOSUNDA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHA EDİLECEK OLMASININ ANA NEDENLERİ VE İHMALİN OLUP OLMADIĞINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

Meclis Araştırma Komitesi Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Görüştü

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ’NİN DEPOSUNDA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHA EDİLECEK OLMASININ ANA NEDENLERİ VE İHMALİN OLUP OLMADIĞINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:00
Meclis Araştırma Komitesi Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Görüştü
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İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ’NİN DEPOSUNDA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHA EDİLECEK OLMASININ ANA NEDENLERİ VE İHMALİN OLUP OLMADIĞINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposunda tarihi geçmiş ilaçların imha edilecek olmasının ana nedenleri ve ihmalin olup olmadığının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komitesi toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Araştırma Komitesi, gündeminde bulunan ve komite toplantısına davetli olarak katılan, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’ndan Nebile Kırmızılar ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden Melek Çakır, konu ile ilgili bilgilerini komiteye aktardı.

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Meclis Araştırma Komitesi, komite raporunun hazırlık aşamasına geldi ve bu konudaki çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısına ayrıca önerge sahibi adına UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu katıldı.

(HUR/GÜL)  FOTOĞRAFLI

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