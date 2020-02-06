Meclis Ad-hoc Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 6 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün, saat.09.30’da toplandı.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.
UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, DP Milletvekili Koral Çağman, CTP Milletvekili Özdil Nami, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.
(AK/YIL)