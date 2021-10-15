Meclis yine toplanamadı…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle 4 gündür ertelenen toplantısı bugün de yapılamadı.
Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün 10.30’da oturumu açmayı denedi. İlk denemede nisap sağlanamadığı için 10 dakikalık ara verildi.
Cumhuriyet Meclisi, nisap sorunu nedeniyle pazartesinden beri toplanamıyor.
Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da dün yeni kabine oluşturulana kadar eskisinin devamını talep etmişti.