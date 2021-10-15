banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizm acentelerine 600 bin TL teşvik ödemesi yapılacak
Acentelere 600 bin TL!
Meclis yine toplanamadı…
Yine nisap sorunu!
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
banner376

Meclis yine toplanamadı…

Hafta başından beri süren nisap sorunu bugün de devam etti…

15 Ekim 2021 Cuma 11:15
Meclis yine toplanamadı…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle 4 gündür ertelenen toplantısı bugün de yapılamadı.

Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün 10.30’da oturumu açmayı denedi. İlk denemede nisap sağlanamadığı için 10 dakikalık ara verildi.

banner341
Meclis Başkanı Sennaroğlu, ikinci denemede de nisap sağlanamaması nedeniyle İç Tüzüğün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısının pazartesi resmi tatil olması dolayısıyla 21 Ekim Perşembe günü saat 10.00’a ertelendiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi, nisap sorunu nedeniyle pazartesinden beri toplanamıyor.

Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da dün yeni kabine oluşturulana kadar eskisinin devamını talep etmişti.

banner360
Son Güncelleme: 15.10.2021 11:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEV, destek bursu almaya devam edecek öğrencileri açıkladı
KTEV, destek bursu almaya devam edecek öğrencileri açıkladı
Çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla protokol imzalandı
Çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla protokol imzalandı
“Kıbrıs Zafere Doğru“ dizisi ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de
“Kıbrıs Zafere Doğru“ dizisi ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
DAÜ Yönetimi ve DAÜ Per-sen arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı
DAÜ Yönetimi ve DAÜ Per-sen arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı
GMO: "KKTC’de gıda üretimi her geçen gün zorlaşıyor"
GMO: "KKTC’de gıda üretimi her geçen gün zorlaşıyor"
Tatar: "Spora desteğimiz sürecek"
Tatar: "Spora desteğimiz sürecek"
Turizm acentelerine 600 bin TL teşvik ödemesi yapılacak
Turizm acentelerine 600 bin TL teşvik ödemesi yapılacak
Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Meclis hemşirelere borçludur ve bu boyunlarının borcudur”
Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Meclis hemşirelere borçludur ve bu boyunlarının borcudur”
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yeni atamalar
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yeni atamalar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim