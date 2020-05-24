Meclis yaz tatilinde de çalışacak

Başkan Uluçay, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, halkın bayramını kutladı.

Uluçay mesajında, ülkede covid 19’a karşı sürdürülen zorlu bir mücadelen yeni çıkıldığına değinerek, hep beraber el birliği ile hareket edilip ve alınan önlemlere riayet edilerek ülkenin sağlık ile ilgili geleceğinin daha iyi şekillenebilmesine katkı sağlandığını söyledi.

Öncelikle sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere kamu görevlileri, özel sektörde çalışanlar ve katkı koyan diğer kişi ve kurumların bu süreçte yılmadan uğraş veren herkese teşekkür eden Uluçay, gönüllü olarak insanlara yardım yapmak için çalışanların da katkılarının çok büyük olduğunu dile getirdi.

“EKONOMİYİ İLGİLENDİREN TEMEL KONULAR ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Cumhuriyet Meclisi’nin üzerine düşen görevleri yerine getirmek için yoğun bir çalışma temposuyla hareket ettiğini ifade eden Uluçay, komitelerin ve Genel Kurulun Milletvekillerinin katkılarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Önümüzdeki dönem içerisinde komite ve Genel Kurul çalışmalarını, ülkenin ihtiyaç duyduğu özellikle ekonomik konular ile ilgili yapılacak yasama faaliyetleri ile bir çalışma takvimi ile yoğunlaştırdıklarına dikkati çeken Uluçay, bu süreç içerisinde kanun gücünde kararnamelerin yasallaşması adına komitelerin görev yapacağını ifade etti.

Uluçay, bunun yanı sıra kısa ve orta vadede üzerinde konsensüs sağlanan ülkenin geleceğini daha iyi bir konuma yerleştirmek adına hazırlanacak diğer yasaların hazırlanması için Haziran ayında da yoğun bir faaliyet gerçekleştireceklerini belirtti.

Meclisin yaz tatilinde de komitelerin faaliyetlerine devam etmesi için Genel Kurul’dan karar üretmeyi planladıklarını vurgulayan Uluçay, ekonomiyi ilgilendiren temel konularda da yine yasal zemini oluşturmak adına Temmuz ve Ağustos aylarında Olağanüstü Birleşim formatında Meclisi çalıştırmayı düşündüklerini belirtti.

Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreç içerisinde ülkemizin daha iyi ekonomik koşullara taşınabilmesi, ülkemizin yaşadığı temel sorunların giderilmesi ve bazı hususların fırsata dönüştürülebilmesi için el birliği ile sendika, sivil toplum ve özel sektörün de katkılarıyla en kısa zamanda ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız.”

“ORMANLAR, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK ORTAK DEĞERİ”

Son günlerde ülkede etkili olan orman yangınlarına da değinen Uluçay, uzmanların bu yıl çok daha fazla sıcak bir yaz geçeceği konusunda uyarıda bulunduğunu, özellikle insan ihmali olan konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ormanların insanoğlunun en büyük ortak değerlerinden biri olduğuna işaret eden Uluçay, orman varlığını korumanın insanlık için büyük bir görev olduğunu ve bu konuda tüm yurttaşların büyük sorumluluğu olduğunu ve her bir bireyin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti.

Uluçay mesajında, tüm halkın bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.