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Meclis Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Toplandı

20 Ekim 2022 Perşembe 17:45
Meclis Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, Meclis Başkan Yardımcısı Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında bugün saat 14.00’te toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Komite, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Taslağı, Cinsiyet Ayrımcılığı İçeren Yasaların Tespit Edilmesi ve 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası gündemi ile toplandı ve Komite bahsi geçen konular ile ilgili genel bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Başkanlığı’nda toplanan Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi toplantısına, Komite üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile CTP Milletvekili Devrim Barçın da katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak, Başsavcılık (Hukuk Dairesi), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Dairesi, Barolar Birliği’nden yetkililer ile CTP Milletvekili Fide Kürşat da yer aldı.

Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, gündemindeki konular ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

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Son Güncelleme: 20.10.2022 19:47
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