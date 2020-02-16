Meclis yarın toplanıyor

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanması beklenen genel kurulun gündeminde, Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel kurulda ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 14 Şubat 2020 Tarihinde Yapmış Olduğu Toplantıda Almış Olduğu Kararı Gösteren Cetvel de görüşülecek.

