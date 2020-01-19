Meclis yarın toplanıyor

Saat 10.00’da başlaması beklenen ve Meclis’in 32’nci birleşimi olacak yarınki toplantıda sunuşların ardından özel gündemde “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası” görüşülecek.
Saat 10.00’da başlaması beklenen ve Meclis’in 32’nci birleşimi olacak yarınki toplantıda sunuşların ardından özel gündemde “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası” görüşülecek.