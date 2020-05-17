Meclis yarın toplanacak

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla saat 10.00’da toplanacak genel kurulun gündeminde; “Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On Beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Kararnameye İlişkin Raporu bulunuyor.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları ile başlayacak toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis’in yarın gerçekleşecek birleşiminde ayrıca ülkede yaşanan Covid-19 ile ilgili süreçte Meclis oturumlarında uygulanan sosyal mesafe kuralı ile oturma düzeni aynen devam edecek ve hijyen kuralları dikkate alınarak dezenfekte işlemleri sürecek.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararı ile geçen Cuma gününden itibaren göreve başlayan tüm personel maske takarak görevlerini icra edecek.



Genel Kurul toplantısında diğer oturumlarda olduğu gibi Milletvekili ve Meclis görevlileri dışında basın mensubu ve ziyaretçi girişine izin verilmeyecek.Birleşimin fotoğraf ve görüntüleri Meclis Basın Bürosundan servis edilecek, oturum BRT ekranlarından ve Meclis sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacak.