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Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. 

Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. 

23 Şubat 2020 Pazar 08:44
Meclis yarın toplanacak
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Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.00’da başlayacak genel kurulun gündeminde; “Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin “Sayın Okyay Nazım'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu”, “Sayın Alper Tenekeci'nin Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” ve “Sayın Börteçine Baş'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” bulunuyor. 
 

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Son Güncelleme: 23.02.2020 11:45
Anahtar Kelimeler:
Kktc MeclisMeclis Toplanacak
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