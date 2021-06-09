banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor, merak eden yok mu?
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor,...
Mazbatalar sosyal patlamanın tetikçisi
Mazbatalar sosyal patlamanın tetikçisi
Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?
Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?
Erken seçim ne zaman?
Erken seçim ne zaman?
banner376

Meclis yarın saat 10:00'da toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim işlevini birlikte yapacak..

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:30
Meclis yarın saat 10:00'da toplanıyor
banner337

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde, güncel konuşmaların yanı sıra, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Gündemde ayrıca, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nin raporu var.

banner341
Toplantıda sorular bölümünde milletvekillerinin çeşitli konulardaki soruları da yer alacak.

Meclis Genel Kurulu, Pazartesi günü yapması gereken toplantısını, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığındaki heyetin Ankara ziyareti nedeniyle yarına ertelemişti.

banner360
Son Güncelleme: 09.06.2021 09:38
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet yarın KKTC’ye geliyor
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet yarın KKTC’ye geliyor
İstatistik Kurumu,TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu
İstatistik Kurumu,TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu
Serdar Denktaş'tan hükümete diyalog çağrısı
Serdar Denktaş'tan hükümete diyalog çağrısı
Tütün Endüstrisi Ltd. Şti 2020 olağan genel kurul toplantısı yapıldı
Tütün Endüstrisi Ltd. Şti 2020 olağan genel kurul toplantısı yapıldı
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ambar kapatma eylemini sonlandırdı
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ambar kapatma eylemini sonlandırdı
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor, merak eden yok mu?
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor, merak eden yok mu?
Sandal ile KKTC’ye çıkan 10 suriyeliden 1’i yakalandı, 9’u aranıyor
Sandal ile KKTC’ye çıkan 10 suriyeliden 1’i yakalandı, 9’u aranıyor
Türkiye’den 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye ulaştı
Türkiye’den 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye ulaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim