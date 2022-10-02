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Meclis yarın açılıyor

02 Ekim 2022 Pazar 10:45
Meclis yarın açılıyor

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına yarın  başlıyor.

Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem, İkinci Yasama Yılı, İçtüzüğün 6'ncı maddesi uyarınca ekim ayının ilk iş günü olan yarın saat 10.00'da yapılacak törensel toplantı ile başlayacak.

Meclis Genel Kurulu, 28 Haziran’da yaptığı son toplantının ardından yaz tatiline girmişti.

Komitelerin çalışmaya devam ettiği yaz döneminde, Meclis Genel Kurulu da iki kez olağanüstü toplanmıştı. Genel Kurul, 24 Ağustos’ta Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi için toplanırken; 15 Eylül’de ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusu ile ilgili Cumhuriyet Meclisi'ni bilgilendirmişti.

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Son Güncelleme: 02.10.2022 13:57
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