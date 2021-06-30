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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Meclis yarım kalan toplantıyı tamamlayamadan tatile girdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap düştüğü için yarım kalan Pazartesi günkü toplantısını tamamlayamadan bugün tatile girdi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 11:15
Meclis yarım kalan toplantıyı tamamlayamadan tatile girdi
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında bugün saat 10.20’de toplanma girişiminde bulunan genel kurul, 10 dakika arayla yapılan 2 denemede de nisap sağlanamadığı için toplanamadı. Meclis Genel Kurulu'nun Pazartesi günkü toplantısı, nisap düştüğü için düne ertelenmiş ancak aynı sorundan dolayı dün de yapılamayan toplantı bugüne ertelenmişti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, nisap sağlanamamasının ardından yaptığı konuşmada, Meclis İç Tüzüğü’ne göre, Meclis oturumunun nisap sağlanamadığı takdirde 24 saat sonraya ertelenmesi gerektiğini, Anayasa’ya göre ise Meclis oturumlarının Haziran ayının son gününe kadar yapabileceği kuralını düzenlediğini aktardı.

Sennaroğlu, dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nun olağan toplantılarının bugünkü toplantıyla tamamlandığını ifade etti.

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Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis tatilinin 1 Temmuz itibariyle başlamış olacağını ancak alınan karar uyarınca komitelerin çalışacağını söyledi.

Sennaroğlu, yeni yasama yılının 1 Ekim Cuma saat 10.00’da gerçekleştirileceğini belirterek, “Herkese iyi tatiller dilerim” dedi.

Meclis 1 Ekim’e kadar sürecek yaz tatili süresince çağrı yapılması halinde olağanüstü toplantı yapabilir.

İç Tüzüğe göre, Cumhuriyet Meclisi tatili, Temmuz ayının ilk günü başlar ve Ekim ayının ilk iş günü sona erer. Ancak Genel Kurul, alacağı bir kararla tatil süresini kısaltabilir.

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Son Güncelleme: 30.06.2021 11:41
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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