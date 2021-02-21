banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376

Meclis uzun bir aradan sonra toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu son toplantısını 28 Ocak’ta yapmıştı..

21 Şubat 2021 Pazar 08:45
Meclis uzun bir aradan sonra toplanacak
banner337
banner351

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulun gündeminde, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

banner341
Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Meclis son toplantısını 28 Ocak’ta yaparak 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onaylamış ve ardından yapılması gereken toplantılar, devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler uyarınca Danışma Kurulu kararıyla ertelenmişti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc MeclisMeclis Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı
Covid-19 salgınında son durum ne?
Covid-19 salgınında son durum ne?
Hava durumu
Hava durumu
Saner'den Sibel Tatar'a yanıt!
Saner'den Sibel Tatar'a yanıt!
Gazimağusa'da yine kaza!
Gazimağusa'da yine kaza!
Kabine değişikliği Resmi Gazete’de
Kabine değişikliği Resmi Gazete’de
3 muhalif partiden Pilli’nin görevden alınmasına tepkiler
3 muhalif partiden Pilli’nin görevden alınmasına tepkiler
KKTC'de vaka sayısı azalıyor
KKTC'de vaka sayısı azalıyor
Haksen :“Tamamen kötü niyetli, skandal bir karar”
Haksen :“Tamamen kötü niyetli, skandal bir karar”
Cumhurbaşkanı Tatar sivil toplum örgütü başkanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar sivil toplum örgütü başkanları ile görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim